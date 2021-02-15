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تطبيق الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني بالهلال الأحمر

في إطار العمل على حماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية

‬ اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الهيئة وعدد من الوثائق المنظمة للأمن السيبراني وأدواره ومسؤولياته التي تتضمن 42 سياسةً ومعيارًا مختصًا بحوكمة الأمن السيبراني.

وصرح رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني يأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي أكد على أهمية رفع الجهات لمستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بالسياسات والمعايير والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وأكد "العويسى" حرص الهيئة من خلال هذه الخطة على تطبيق الإجراءات والسياسات للضوابط الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضوابط أيزو 27001، إضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك السياسات.

يشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من السياسات المنظمة للأمن السيبراني أبرزها سياسة الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية والموارد البشرية، وسياسة الوصول والعمل عن بعد، وإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وسياسة أمن الشبكات والاتصالات وأمن العمليات، وسياسة اختبار الاختراق وإدارة الثغرات، وإدارة الأصول وسياسة إدارة المخاطر والتشفير.

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تطبيق الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني بالهلال الأحمر
سبق

‬ اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الهيئة وعدد من الوثائق المنظمة للأمن السيبراني وأدواره ومسؤولياته التي تتضمن 42 سياسةً ومعيارًا مختصًا بحوكمة الأمن السيبراني.

وصرح رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني يأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي أكد على أهمية رفع الجهات لمستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بالسياسات والمعايير والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وأكد "العويسى" حرص الهيئة من خلال هذه الخطة على تطبيق الإجراءات والسياسات للضوابط الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضوابط أيزو 27001، إضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك السياسات.

يشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من السياسات المنظمة للأمن السيبراني أبرزها سياسة الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية والموارد البشرية، وسياسة الوصول والعمل عن بعد، وإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وسياسة أمن الشبكات والاتصالات وأمن العمليات، وسياسة اختبار الاختراق وإدارة الثغرات، وإدارة الأصول وسياسة إدارة المخاطر والتشفير.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
05:24 PM

تطبيق الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني بالهلال الأحمر

في إطار العمل على حماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ اعتمد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في الهيئة وعدد من الوثائق المنظمة للأمن السيبراني وأدواره ومسؤولياته التي تتضمن 42 سياسةً ومعيارًا مختصًا بحوكمة الأمن السيبراني.

وصرح رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني يأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي أكد على أهمية رفع الجهات لمستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بالسياسات والمعايير والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وأكد "العويسى" حرص الهيئة من خلال هذه الخطة على تطبيق الإجراءات والسياسات للضوابط الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وضوابط أيزو 27001، إضافة إلى المعايير والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك السياسات.

يشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من السياسات المنظمة للأمن السيبراني أبرزها سياسة الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية والموارد البشرية، وسياسة الوصول والعمل عن بعد، وإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وسياسة أمن الشبكات والاتصالات وأمن العمليات، وسياسة اختبار الاختراق وإدارة الثغرات، وإدارة الأصول وسياسة إدارة المخاطر والتشفير.

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