وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتمّ عزله صحياً في أحد الفنادق، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد أخيراً، وهو معزول صحياً في أحد الفنادق أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.

وزارة الصحة الأردنية تعلن: تسجيل أول إصابتين بالمتحورة أوميكرون وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-10 أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول اصابتين بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتمّ عزله صحياً في أحد الفنادق، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد أخيراً، وهو معزول صحياً في أحد الفنادق أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 01:29 PM

وزارة الصحة الأردنية تعلن: تسجيل أول إصابتين بالمتحورة أوميكرون تعود إلى شخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتمّ عزله





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول اصابتين بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتمّ عزله صحياً في أحد الفنادق، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج البلاد أخيراً، وهو معزول صحياً في أحد الفنادق أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.