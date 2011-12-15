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الكشف عن تفاصيل نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3

غدًا في مؤتمر صحفي.. تستضيفها جدة يومي 17 و18 ديسمبر

تعقد اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، ظهر غدٍ الخميس، مؤتمراً صحفياً لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي تستضيفها محافظة جدة يومي 17 و18 ديسمبر 2021م، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة".

وسيقام المؤتمر الصحفي عند الساعة الواحدة ظهراً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد هماني نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، ورئيس قسم فعاليات لعبة 3x3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد إيقانيسو سيرانيو.

وعلى صعيد متصل اكتمل وصول الفرق الـ12 المشاركة في النهائيات، بالإضافة إلى فريق جدة، وتضم البطولة فريق ريقا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقي أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وقراز الليتوانيين، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وقاقارين الروسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكشف عن تفاصيل نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3
سبق

تعقد اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، ظهر غدٍ الخميس، مؤتمراً صحفياً لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي تستضيفها محافظة جدة يومي 17 و18 ديسمبر 2021م، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة".

وسيقام المؤتمر الصحفي عند الساعة الواحدة ظهراً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد هماني نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، ورئيس قسم فعاليات لعبة 3x3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد إيقانيسو سيرانيو.

وعلى صعيد متصل اكتمل وصول الفرق الـ12 المشاركة في النهائيات، بالإضافة إلى فريق جدة، وتضم البطولة فريق ريقا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقي أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وقراز الليتوانيين، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وقاقارين الروسي.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
04:10 PM

الكشف عن تفاصيل نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3

غدًا في مؤتمر صحفي.. تستضيفها جدة يومي 17 و18 ديسمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، ظهر غدٍ الخميس، مؤتمراً صحفياً لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي تستضيفها محافظة جدة يومي 17 و18 ديسمبر 2021م، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة".

وسيقام المؤتمر الصحفي عند الساعة الواحدة ظهراً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد هماني نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، ورئيس قسم فعاليات لعبة 3x3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد إيقانيسو سيرانيو.

وعلى صعيد متصل اكتمل وصول الفرق الـ12 المشاركة في النهائيات، بالإضافة إلى فريق جدة، وتضم البطولة فريق ريقا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقي أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وقراز الليتوانيين، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وقاقارين الروسي.

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