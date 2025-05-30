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القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بمناسبة فوزه في الانتخابات

تمنت له النجاح وللشعب الصديق المزيد من الازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بمناسبة فوزه في الانتخابات
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
03:47 PM

القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بمناسبة فوزه في الانتخابات

تمنت له النجاح وللشعب الصديق المزيد من الازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

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