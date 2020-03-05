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تأجيل اجتماع "عمومية" الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بسبب كورونا

وحفل "جوائزه السنوي" بالقاهرة

قرّر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تأجيل جمعيته العمومية المقررة في الـ8 من مارس الجاري، وحفل "جوائزه السنوي" في اليوم الذي يليه "9 مارس" بالقاهرة؛ تعزيزاً للتدابير الوقائية التي تتخذها جميع الدول العربية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما تتخذه أيضًا الجهات المعنية والاتحادات النوعية من إجراءات وقائية.


وقدم الاتحاد اعتذاره لجميع المدعوين لحفله، على أن يقر موعده الجديد لاحقًا ضمن برمجة المواعيد والمناسبات الرياضية العربية.

الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل اجتماع "عمومية" الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بسبب كورونا
سبق

قرّر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تأجيل جمعيته العمومية المقررة في الـ8 من مارس الجاري، وحفل "جوائزه السنوي" في اليوم الذي يليه "9 مارس" بالقاهرة؛ تعزيزاً للتدابير الوقائية التي تتخذها جميع الدول العربية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما تتخذه أيضًا الجهات المعنية والاتحادات النوعية من إجراءات وقائية.


وقدم الاتحاد اعتذاره لجميع المدعوين لحفله، على أن يقر موعده الجديد لاحقًا ضمن برمجة المواعيد والمناسبات الرياضية العربية.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
05:55 PM

تأجيل اجتماع "عمومية" الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بسبب كورونا

وحفل "جوائزه السنوي" بالقاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قرّر الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تأجيل جمعيته العمومية المقررة في الـ8 من مارس الجاري، وحفل "جوائزه السنوي" في اليوم الذي يليه "9 مارس" بالقاهرة؛ تعزيزاً للتدابير الوقائية التي تتخذها جميع الدول العربية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما تتخذه أيضًا الجهات المعنية والاتحادات النوعية من إجراءات وقائية.


وقدم الاتحاد اعتذاره لجميع المدعوين لحفله، على أن يقر موعده الجديد لاحقًا ضمن برمجة المواعيد والمناسبات الرياضية العربية.

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