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نشر 2500 إعلان.. "ترامب" يلوذ بـ"فيسبوك" لتحاشي عزله

تنتقد إجراءات مساءلته.. وتطلب دعمًا لحملته الانتخابية

يعمل القائمون على حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التصدي للمساعي الرامية لعزله؛ بموجة جديدة من الإعلانات على فيسبوك، في حين لا يكاد خصومه الديمقراطيون يذكرون شيئًا عن هذا الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي أو خلال الدعاية الانتخابية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات من شركة فيسبوك، أن "ترامب" نشر أكثر من 2500 إعلان وردت فيها كلمتا "مساءلة" و"عزل" في الأسبوع الذي انتهى يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول)؛ أي أكثر مما نشره المسؤولون عن حملته الانتخابية في الأسبوعين السابقين معًا.

وتنتقد الإعلانات التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل "ترامب"، وتصفه بأنه سيسفر عن "أكاذيب لا أساس لها"، وتطلب تبرعات لدعم "ترامب" في الفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ويمثل سيل الإعلانات علامة على اعتقاد "ترامب" أن مسعى المساءلة سيرتد على الديمقراطيين بما يحفز قاعدة ناخبيه ويكسب لصفه أصوات المستقلين المتشككين في تلك العملية، وتبين استطلاعات الرأي أن التأييد للمساءلة يتركز بين الديمقراطيين.

ترامب فيسبوك عزل ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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نشر 2500 إعلان.. "ترامب" يلوذ بـ"فيسبوك" لتحاشي عزله
سبق

يعمل القائمون على حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التصدي للمساعي الرامية لعزله؛ بموجة جديدة من الإعلانات على فيسبوك، في حين لا يكاد خصومه الديمقراطيون يذكرون شيئًا عن هذا الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي أو خلال الدعاية الانتخابية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات من شركة فيسبوك، أن "ترامب" نشر أكثر من 2500 إعلان وردت فيها كلمتا "مساءلة" و"عزل" في الأسبوع الذي انتهى يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول)؛ أي أكثر مما نشره المسؤولون عن حملته الانتخابية في الأسبوعين السابقين معًا.

وتنتقد الإعلانات التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل "ترامب"، وتصفه بأنه سيسفر عن "أكاذيب لا أساس لها"، وتطلب تبرعات لدعم "ترامب" في الفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ويمثل سيل الإعلانات علامة على اعتقاد "ترامب" أن مسعى المساءلة سيرتد على الديمقراطيين بما يحفز قاعدة ناخبيه ويكسب لصفه أصوات المستقلين المتشككين في تلك العملية، وتبين استطلاعات الرأي أن التأييد للمساءلة يتركز بين الديمقراطيين.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
04:27 PM

نشر 2500 إعلان.. "ترامب" يلوذ بـ"فيسبوك" لتحاشي عزله

تنتقد إجراءات مساءلته.. وتطلب دعمًا لحملته الانتخابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعمل القائمون على حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التصدي للمساعي الرامية لعزله؛ بموجة جديدة من الإعلانات على فيسبوك، في حين لا يكاد خصومه الديمقراطيون يذكرون شيئًا عن هذا الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي أو خلال الدعاية الانتخابية، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات من شركة فيسبوك، أن "ترامب" نشر أكثر من 2500 إعلان وردت فيها كلمتا "مساءلة" و"عزل" في الأسبوع الذي انتهى يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول)؛ أي أكثر مما نشره المسؤولون عن حملته الانتخابية في الأسبوعين السابقين معًا.

وتنتقد الإعلانات التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل "ترامب"، وتصفه بأنه سيسفر عن "أكاذيب لا أساس لها"، وتطلب تبرعات لدعم "ترامب" في الفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ويمثل سيل الإعلانات علامة على اعتقاد "ترامب" أن مسعى المساءلة سيرتد على الديمقراطيين بما يحفز قاعدة ناخبيه ويكسب لصفه أصوات المستقلين المتشككين في تلك العملية، وتبين استطلاعات الرأي أن التأييد للمساءلة يتركز بين الديمقراطيين.

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