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"ساما" تمدد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها.. والعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية

انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ولما يتطلبه الوضع الراهن

أعلنت مؤسسة النقد، اليوم، عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها والعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية .

تفصيلاً، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة في تاريخ 8/ 5/ 1441هـ بشأن تمديد تعليق الحضور لمقارّ العمل في كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر؛ تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تمديد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها، كما تقرّر تمديد العمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

مؤسسة النقد العربي السعودي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" تمدد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها.. والعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية
سبق

أعلنت مؤسسة النقد، اليوم، عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها والعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية .

تفصيلاً، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة في تاريخ 8/ 5/ 1441هـ بشأن تمديد تعليق الحضور لمقارّ العمل في كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر؛ تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تمديد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها، كما تقرّر تمديد العمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:18 PM

"ساما" تمدد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها.. والعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية

انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ولما يتطلبه الوضع الراهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,269

أعلنت مؤسسة النقد، اليوم، عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها والعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية .

تفصيلاً، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة في تاريخ 8/ 5/ 1441هـ بشأن تمديد تعليق الحضور لمقارّ العمل في كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر؛ تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تمديد تعليق الحضور إلى مقرّها وفروعها، كما تقرّر تمديد العمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك انطلاقاً من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

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