النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. يزيد الراجحي يطمئن المتابعين ويكشف حجم إصابته في رالي الشرقية

دعا متابعيه للدعاء للدراج رياض الشمري الذي توفي في حادث بالسباق

طمأن بطل الراليات الدولي يزيد الراجحي، الجميع على صحته، بعد تعرضه لحادث صباح اليوم السبت خلال مشاركته في المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

وقال "الراجحي" في مقطع فيديو متداول: إن "إصابته بسيطة، وما حدث أمر طبيعي من طبيعة الراليات"، مطالبًا الجميع بالدعاء لزميله الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم في حـادث وقع له خلال مشاركته بالسباق.

وكان "الراجحي" تعرض اليوم هو وملاحه مايكل أور إلى حادِث مع انطلاق المرحلة الثانية من السباق، وجرى نقله عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

يزيد الراجحي رالي الشرقية تويوتا الدولي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شاهد.. يزيد الراجحي يطمئن المتابعين ويكشف حجم إصابته في رالي الشرقية
سبق

طمأن بطل الراليات الدولي يزيد الراجحي، الجميع على صحته، بعد تعرضه لحادث صباح اليوم السبت خلال مشاركته في المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

وقال "الراجحي" في مقطع فيديو متداول: إن "إصابته بسيطة، وما حدث أمر طبيعي من طبيعة الراليات"، مطالبًا الجميع بالدعاء لزميله الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم في حـادث وقع له خلال مشاركته بالسباق.

وكان "الراجحي" تعرض اليوم هو وملاحه مايكل أور إلى حادِث مع انطلاق المرحلة الثانية من السباق، وجرى نقله عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
08:55 PM

شاهد.. يزيد الراجحي يطمئن المتابعين ويكشف حجم إصابته في رالي الشرقية

دعا متابعيه للدعاء للدراج رياض الشمري الذي توفي في حادث بالسباق

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
12,871

طمأن بطل الراليات الدولي يزيد الراجحي، الجميع على صحته، بعد تعرضه لحادث صباح اليوم السبت خلال مشاركته في المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

وقال "الراجحي" في مقطع فيديو متداول: إن "إصابته بسيطة، وما حدث أمر طبيعي من طبيعة الراليات"، مطالبًا الجميع بالدعاء لزميله الدراج رياض الشمري، الذي توفي اليوم في حـادث وقع له خلال مشاركته بالسباق.

وكان "الراجحي" تعرض اليوم هو وملاحه مايكل أور إلى حادِث مع انطلاق المرحلة الثانية من السباق، وجرى نقله عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,736
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,962
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,597
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة