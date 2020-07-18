النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 248416

مسؤول روسي: نحن في المقدمة بعلمائنا وأبحاثنا.. وقد نحصل على اللقاح قبل غيرنا

رفض مزاعم سرقة معلومات تطوير لقاح ضد كورونا من الغرب

قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن إنتاج لقاح ضد كوفيد-19، يجري بشكل جيد في روسيا، وبفضل العلماء والبنية التحتية، قد ينجز قبل البلدان الأخرى.

وردًا على سؤال، في مقابلة مع CNN، حول أسباب النجاح في روسيا في هذا الاتجاه، شدد دميترييف: "تتوفر لدينا كل مواقع البنية التحتية اللازمة لتطوير لقاح. ومن جديد، سنكون في المقدمة، بفضل جهود علمائنا وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث التي قمنا بها حتى الآن".


وحسب "روسيا اليوم"، عندما طلب منه الرد على المزاعم البريطانية بخصوص قيام قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية، بمحاولة سرقة معلومات تطوير لقاح ضد الفيروس في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، لفت دميترييف الانتباه إلى الوقت الذي صدرت فيه هذه المزاعم.

وقال مدير الصندوق الروسي: "أولاً، يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم. لأن ذلك في الواقع، حدث في اليوم التالي لإعلاننا أننا نتوقع الموافقة على لقاحنا في أغسطس".

الرئيسية/ محطات

اعلان
مسؤول روسي: نحن في المقدمة بعلمائنا وأبحاثنا.. وقد نحصل على اللقاح قبل غيرنا
سبق

قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن إنتاج لقاح ضد كوفيد-19، يجري بشكل جيد في روسيا، وبفضل العلماء والبنية التحتية، قد ينجز قبل البلدان الأخرى.

وردًا على سؤال، في مقابلة مع CNN، حول أسباب النجاح في روسيا في هذا الاتجاه، شدد دميترييف: "تتوفر لدينا كل مواقع البنية التحتية اللازمة لتطوير لقاح. ومن جديد، سنكون في المقدمة، بفضل جهود علمائنا وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث التي قمنا بها حتى الآن".


وحسب "روسيا اليوم"، عندما طلب منه الرد على المزاعم البريطانية بخصوص قيام قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية، بمحاولة سرقة معلومات تطوير لقاح ضد الفيروس في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، لفت دميترييف الانتباه إلى الوقت الذي صدرت فيه هذه المزاعم.

وقال مدير الصندوق الروسي: "أولاً، يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم. لأن ذلك في الواقع، حدث في اليوم التالي لإعلاننا أننا نتوقع الموافقة على لقاحنا في أغسطس".

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
05:59 PM

مسؤول روسي: نحن في المقدمة بعلمائنا وأبحاثنا.. وقد نحصل على اللقاح قبل غيرنا

رفض مزاعم سرقة معلومات تطوير لقاح ضد كورونا من الغرب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
35

قال مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن إنتاج لقاح ضد كوفيد-19، يجري بشكل جيد في روسيا، وبفضل العلماء والبنية التحتية، قد ينجز قبل البلدان الأخرى.

وردًا على سؤال، في مقابلة مع CNN، حول أسباب النجاح في روسيا في هذا الاتجاه، شدد دميترييف: "تتوفر لدينا كل مواقع البنية التحتية اللازمة لتطوير لقاح. ومن جديد، سنكون في المقدمة، بفضل جهود علمائنا وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث التي قمنا بها حتى الآن".


وحسب "روسيا اليوم"، عندما طلب منه الرد على المزاعم البريطانية بخصوص قيام قراصنة على صلة بالاستخبارات الروسية، بمحاولة سرقة معلومات تطوير لقاح ضد الفيروس في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، لفت دميترييف الانتباه إلى الوقت الذي صدرت فيه هذه المزاعم.

وقال مدير الصندوق الروسي: "أولاً، يثير الدهشة والاستغراب اختيار وقت طرح هذه المزاعم. لأن ذلك في الواقع، حدث في اليوم التالي لإعلاننا أننا نتوقع الموافقة على لقاحنا في أغسطس".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,953
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,132

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة