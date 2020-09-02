النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

تجاوباً مع سبق.. "مرور عسير" يضبط قائد شاحنة كان يسير بسرعة جنونية بطريق بيشة

شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.. وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه

تجاوباً لما نشرته "سبق"، تمكن مرور عسير مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط قائد شاحنة مخالف وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما وثَّق مواطنٌ صباح اليوم بالفيديو قيام سائق شاحنة «صهريج» بترول يسير بسرعة جنونية على طريق بيشة - خميس مشيط بالقرب من خيبر الجنوب ويتجاوز شاحنتين من الخط الأصفر بطريق غير مزدوج والرجوع بسرعة للخط الأصفر الآخر مشكلاً خطورة كبيرة على قائدي المركبات وسط مطالبة وجود رقابة على الطريق ومحاسبة المتهورين.


وأظهر المقطع تهور السائق الذي يقود الشاحنة بسرعة عالية متجاوزاً شاحنة أخرى من الخط الأصفر والطريق بمسار واحد ذهاباً وإياباً مما شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.

وبين موثق الفيديو أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية كان أسبابها تهور سائقي الشاحنات، مستغرباً من عدم وجود رقابة من الجهات المعنية لمثل هذه المخالفات التي قد تودي بحياة الآخرين.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجاوباً مع سبق.. "مرور عسير" يضبط قائد شاحنة كان يسير بسرعة جنونية بطريق بيشة
سبق

تجاوباً لما نشرته "سبق"، تمكن مرور عسير مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط قائد شاحنة مخالف وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما وثَّق مواطنٌ صباح اليوم بالفيديو قيام سائق شاحنة «صهريج» بترول يسير بسرعة جنونية على طريق بيشة - خميس مشيط بالقرب من خيبر الجنوب ويتجاوز شاحنتين من الخط الأصفر بطريق غير مزدوج والرجوع بسرعة للخط الأصفر الآخر مشكلاً خطورة كبيرة على قائدي المركبات وسط مطالبة وجود رقابة على الطريق ومحاسبة المتهورين.


وأظهر المقطع تهور السائق الذي يقود الشاحنة بسرعة عالية متجاوزاً شاحنة أخرى من الخط الأصفر والطريق بمسار واحد ذهاباً وإياباً مما شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.

وبين موثق الفيديو أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية كان أسبابها تهور سائقي الشاحنات، مستغرباً من عدم وجود رقابة من الجهات المعنية لمثل هذه المخالفات التي قد تودي بحياة الآخرين.


02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
12:06 AM

تجاوباً مع سبق.. "مرور عسير" يضبط قائد شاحنة كان يسير بسرعة جنونية بطريق بيشة

شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.. وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه

A A A
سعود الدعجاني - عسير
1
351

تجاوباً لما نشرته "سبق"، تمكن مرور عسير مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط قائد شاحنة مخالف وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما وثَّق مواطنٌ صباح اليوم بالفيديو قيام سائق شاحنة «صهريج» بترول يسير بسرعة جنونية على طريق بيشة - خميس مشيط بالقرب من خيبر الجنوب ويتجاوز شاحنتين من الخط الأصفر بطريق غير مزدوج والرجوع بسرعة للخط الأصفر الآخر مشكلاً خطورة كبيرة على قائدي المركبات وسط مطالبة وجود رقابة على الطريق ومحاسبة المتهورين.


وأظهر المقطع تهور السائق الذي يقود الشاحنة بسرعة عالية متجاوزاً شاحنة أخرى من الخط الأصفر والطريق بمسار واحد ذهاباً وإياباً مما شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.

وبين موثق الفيديو أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية كان أسبابها تهور سائقي الشاحنات، مستغرباً من عدم وجود رقابة من الجهات المعنية لمثل هذه المخالفات التي قد تودي بحياة الآخرين.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,150

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة