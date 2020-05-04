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بتوجيه من أمير مكة.. استئناف المرحلة السادسة لتطوير "نكاسة مكة"

بعد فصل الخدمات.. وتستهدف إزالة 114 عقارًا

توجيه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ‏وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان،‏ استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، حيث تستهدف الهيئة إزالة 114 عقارًا.

يُذكر أنه تم خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.


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بتوجيه من أمير مكة.. استئناف المرحلة السادسة لتطوير "نكاسة مكة"
سبق

توجيه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ‏وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان،‏ استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، حيث تستهدف الهيئة إزالة 114 عقارًا.

يُذكر أنه تم خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.


04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:33 AM

بتوجيه من أمير مكة.. استئناف المرحلة السادسة لتطوير "نكاسة مكة"

بعد فصل الخدمات.. وتستهدف إزالة 114 عقارًا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
2,963

توجيه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ‏وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان،‏ استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) المرحلة السادسة لتطوير حي النكاسة بمكة بعد فصل الخدمات، حيث تستهدف الهيئة إزالة 114 عقارًا.

يُذكر أنه تم خلال المراحل الخمس السابقة إزالة قرابة 600 عقار.


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