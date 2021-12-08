"التحالف" يعلن القضاء على 95 إرهابيًّا حوثيًّا آخِر 24 ساعة

كشف عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق "التحالف"، أسفرت العمليات عن مقتل 95 إرهابيًّا، وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية.