"التحالف" يعلن القضاء على 95 إرهابيًّا حوثيًّا آخِر 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق "التحالف"، أسفرت العمليات عن مقتل 95 إرهابيًّا، وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق "التحالف"، أسفرت العمليات عن مقتل 95 إرهابيًّا، وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق "التحالف"، أسفرت العمليات عن مقتل 95 إرهابيًّا، وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق "التحالف"، أسفرت العمليات عن مقتل 95 إرهابيًّا، وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية.