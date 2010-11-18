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"نتنياهو" يراهن على محادثات اللحظة الأخيرة لإنقاذ حكومته

رفض إجراء انتخابات مبكرة

قاوم رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً أنها ستكون "أمراً غير ضروري وخطأ" في الوقت الحالي، قبل ما وصفه بأنه محادثات اللحظة الأخيرة لإنقاذ ائتلافه الحكومي.

وقال "نتنياهو" في مستهل اجتماع للحكومة: "في مرحلة حساسة أمنياً، فإن إجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ"، مشيراً إلى حالات سابقة دعت فيها حكومات يمينية إلى انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل.

وواجه ائتلاف "نتنياهو" أزمة منذ الأربعاء الماضي، عندما أعلن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان استقالته؛ احتجاجاً على اتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أثار تكهنات بأن إجراء انتخابات مبكرة أصبح واقعاً لا مفر منه.

وبعد انسحاب "ليبرمان" وحزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف "نتنياهو" في الكنيست (120 مقعداً) تقتصر على مقعد واحد.

وسيلتقي "نتنياهو" وزير المالية موشي كحلون، الذي يسيطر حزبه "كلنا" على عشرة مقاعد؛ لمناقشة سبل إنقاذ الائتلاف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نتنياهو" يراهن على محادثات اللحظة الأخيرة لإنقاذ حكومته
سبق

قاوم رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً أنها ستكون "أمراً غير ضروري وخطأ" في الوقت الحالي، قبل ما وصفه بأنه محادثات اللحظة الأخيرة لإنقاذ ائتلافه الحكومي.

وقال "نتنياهو" في مستهل اجتماع للحكومة: "في مرحلة حساسة أمنياً، فإن إجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ"، مشيراً إلى حالات سابقة دعت فيها حكومات يمينية إلى انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل.

وواجه ائتلاف "نتنياهو" أزمة منذ الأربعاء الماضي، عندما أعلن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان استقالته؛ احتجاجاً على اتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أثار تكهنات بأن إجراء انتخابات مبكرة أصبح واقعاً لا مفر منه.

وبعد انسحاب "ليبرمان" وحزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف "نتنياهو" في الكنيست (120 مقعداً) تقتصر على مقعد واحد.

وسيلتقي "نتنياهو" وزير المالية موشي كحلون، الذي يسيطر حزبه "كلنا" على عشرة مقاعد؛ لمناقشة سبل إنقاذ الائتلاف.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
06:16 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
06:41 PM

"نتنياهو" يراهن على محادثات اللحظة الأخيرة لإنقاذ حكومته

رفض إجراء انتخابات مبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قاوم رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً أنها ستكون "أمراً غير ضروري وخطأ" في الوقت الحالي، قبل ما وصفه بأنه محادثات اللحظة الأخيرة لإنقاذ ائتلافه الحكومي.

وقال "نتنياهو" في مستهل اجتماع للحكومة: "في مرحلة حساسة أمنياً، فإن إجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ"، مشيراً إلى حالات سابقة دعت فيها حكومات يمينية إلى انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل.

وواجه ائتلاف "نتنياهو" أزمة منذ الأربعاء الماضي، عندما أعلن وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان استقالته؛ احتجاجاً على اتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أثار تكهنات بأن إجراء انتخابات مبكرة أصبح واقعاً لا مفر منه.

وبعد انسحاب "ليبرمان" وحزبه "إسرائيل بيتنا" باتت غالبية ائتلاف "نتنياهو" في الكنيست (120 مقعداً) تقتصر على مقعد واحد.

وسيلتقي "نتنياهو" وزير المالية موشي كحلون، الذي يسيطر حزبه "كلنا" على عشرة مقاعد؛ لمناقشة سبل إنقاذ الائتلاف.

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