"التحالف" يعلن إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب
تدمير 6 آليات عسكرية للمليشيا وأكثر من 70 قتيلًا
أعلنت قوات التحالف الجوية إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
وقالت المصادر: إن عملية التحالف تمت أثناء تجمّع لعناصر حوثية لتنفيذ هجوم على "البلق" الشرقي.
وتابعت المصادر أن عملية للتحالف دمرت 6 آليات عسكرية للحوثيين وأكثر من 70 قتيلًا.
"التحالف" يعلن إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-14
أعلنت قوات التحالف الجوية إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
وقالت المصادر: إن عملية التحالف تمت أثناء تجمّع لعناصر حوثية لتنفيذ هجوم على "البلق" الشرقي.
وتابعت المصادر أن عملية للتحالف دمرت 6 آليات عسكرية للحوثيين وأكثر من 70 قتيلًا.
14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
05:14 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:28 PM
"التحالف" يعلن إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب
تدمير 6 آليات عسكرية للمليشيا وأكثر من 70 قتيلًا
أعلنت قوات التحالف الجوية إحباط محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
وقالت المصادر: إن عملية التحالف تمت أثناء تجمّع لعناصر حوثية لتنفيذ هجوم على "البلق" الشرقي.
وتابعت المصادر أن عملية للتحالف دمرت 6 آليات عسكرية للحوثيين وأكثر من 70 قتيلًا.