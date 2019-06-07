النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تحكم" يختتم فعالياته المنوعة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك

"مستشفى سعود" شارك بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس الخميس، فعالياته التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان ، وذلك بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.

وفي التفاصيل، اشتملت الفعاليات على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية، كما اشتملت على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وشارك مستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد" بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"تحكم" يختتم فعالياته المنوعة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك
سبق

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس الخميس، فعالياته التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان ، وذلك بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.

وفي التفاصيل، اشتملت الفعاليات على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية، كما اشتملت على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وشارك مستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد" بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:54 PM

"تحكم" يختتم فعالياته المنوعة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك

"مستشفى سعود" شارك بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,265

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"، أمس الخميس، فعالياته التي تم تنظيمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان ، وذلك بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.

وفي التفاصيل، اشتملت الفعاليات على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية، كما اشتملت على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وشارك مستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد" بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,375
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,206
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,325
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,018

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة