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"الأرصاد": رياح سطحية تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

غيوم وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الحدود الشمالية والجوف

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية لتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق: (الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": رياح سطحية تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية لتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق: (الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:15 AM

"الأرصاد": رياح سطحية تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

غيوم وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الحدود الشمالية والجوف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف؛ في حين يستمر نشاط الرياح السطحية لتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق: (الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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