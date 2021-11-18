وزير الصحة يؤكد أهمية التكامل بين المراكز الطبية بالوزارة ومدن الهيئة الملكية بينبع

أبدى إعجابه بما شاهده من كفاءة بشرية وتجهيزات طبية بمركزها الطبي

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية التكامل بين المراكز الطبية في الوزارة ومدن الهيئة الملكية بينبع، مبديًا إعجابه بما شاهده من كفاءات بشرية وتجهيزات طبية وتقنية يزخر بها المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية.



جاء ذلك بعد زياته عصر اليوم للمركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني، ومسؤولو برنامج الخدمات الصحية.



وشملت زيارة "الربيعة" للمركز الطبي مبنى العيادات الجديد، حيث زار عيادات الأطفال وقسم القسطرة القلبية، إضافه إلى وحدة علاج حالات الحروق، إضافة إلى زيارة قسم الطوارئ.