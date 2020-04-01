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865 حالة وفاة بأمريكا في يوم واحد.. لكن هذا الدولة سجلت أعلى حصيلة يومية

إجمالي المتوفين في الولايات المتحدة وصل لـ3873 بعد ساعات من تحذير ترامب

بعد أن سجلت أمريكا 865 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد.

وبرز السؤال المتوقع حول أعلى حصيلة سجلت في يوم واحد منذ تفشي الفيروس.

والإجابة على السؤال ليست صعبة؛ فلا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن "كوفيد 19"، وهو 969 وفاة سجلت في 27 مارس.

واليوم قالت جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في بيان لها: "إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 3873 شخصًا؛ في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفًا و172 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفًا و743 شخصًا إضافيًّا بالفيروس.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بُعَيْد ساعات على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنهم سيواجهون أسبوعين "مؤلمين جدًّا جدًّا" على صعيد مكافحة كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

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865 حالة وفاة بأمريكا في يوم واحد.. لكن هذا الدولة سجلت أعلى حصيلة يومية
سبق

بعد أن سجلت أمريكا 865 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد.

وبرز السؤال المتوقع حول أعلى حصيلة سجلت في يوم واحد منذ تفشي الفيروس.

والإجابة على السؤال ليست صعبة؛ فلا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن "كوفيد 19"، وهو 969 وفاة سجلت في 27 مارس.

واليوم قالت جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في بيان لها: "إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 3873 شخصًا؛ في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفًا و172 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفًا و743 شخصًا إضافيًّا بالفيروس.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بُعَيْد ساعات على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنهم سيواجهون أسبوعين "مؤلمين جدًّا جدًّا" على صعيد مكافحة كوفيد-19.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:04 AM

865 حالة وفاة بأمريكا في يوم واحد.. لكن هذا الدولة سجلت أعلى حصيلة يومية

إجمالي المتوفين في الولايات المتحدة وصل لـ3873 بعد ساعات من تحذير ترامب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن سجلت أمريكا 865 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد.

وبرز السؤال المتوقع حول أعلى حصيلة سجلت في يوم واحد منذ تفشي الفيروس.

والإجابة على السؤال ليست صعبة؛ فلا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن "كوفيد 19"، وهو 969 وفاة سجلت في 27 مارس.

واليوم قالت جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في بيان لها: "إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 3873 شخصًا؛ في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفًا و172 إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفًا و743 شخصًا إضافيًّا بالفيروس.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بُعَيْد ساعات على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنهم سيواجهون أسبوعين "مؤلمين جدًّا جدًّا" على صعيد مكافحة كوفيد-19.

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