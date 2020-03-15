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الجوف.. تعامل طبي ناجح يسهم في إنقاذ طفل من الشلل النصفي

عمره عام ونصف.. كان قد تعرض لنقص الأوكسجين أثناء ولادته

أسهم فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، من الشلل النصفي بعد رحلة علاجية استمرت لمدة 16 شهراً.

وكان الطفل يعاني من الشلل النصفي بعد تعرضه لنقص الأوكسجين أثناء ولادته، وعند مراجعته لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى ظهر في تقييم الجهاز الحركي وجود تصلب في عضلات الجانب الأيمن، وشلل تشنجي نصفي مع تأخر في التطور الحركي للطفل، وقد تم وضع برنامج علاج طبيعي مكثف بمعدل 3 جلسات أسبوعياً مع متابعة الحالة وتغيير استراتيجيات العلاج حسب استجابة الطفل.

وبفضل من الله وتوفيقه، تمكّن الطفل من الوقوف والمشي بمفرده، وسط فرحة أهله الذين قدّموا شكرهم لفريق العلاج والمستشفى.

فريق طبي مستشفى النساء والولادة والأطفال الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. تعامل طبي ناجح يسهم في إنقاذ طفل من الشلل النصفي
سبق

أسهم فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، من الشلل النصفي بعد رحلة علاجية استمرت لمدة 16 شهراً.

وكان الطفل يعاني من الشلل النصفي بعد تعرضه لنقص الأوكسجين أثناء ولادته، وعند مراجعته لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى ظهر في تقييم الجهاز الحركي وجود تصلب في عضلات الجانب الأيمن، وشلل تشنجي نصفي مع تأخر في التطور الحركي للطفل، وقد تم وضع برنامج علاج طبيعي مكثف بمعدل 3 جلسات أسبوعياً مع متابعة الحالة وتغيير استراتيجيات العلاج حسب استجابة الطفل.

وبفضل من الله وتوفيقه، تمكّن الطفل من الوقوف والمشي بمفرده، وسط فرحة أهله الذين قدّموا شكرهم لفريق العلاج والمستشفى.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
02:26 PM

الجوف.. تعامل طبي ناجح يسهم في إنقاذ طفل من الشلل النصفي

عمره عام ونصف.. كان قد تعرض لنقص الأوكسجين أثناء ولادته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أسهم فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، من الشلل النصفي بعد رحلة علاجية استمرت لمدة 16 شهراً.

وكان الطفل يعاني من الشلل النصفي بعد تعرضه لنقص الأوكسجين أثناء ولادته، وعند مراجعته لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى ظهر في تقييم الجهاز الحركي وجود تصلب في عضلات الجانب الأيمن، وشلل تشنجي نصفي مع تأخر في التطور الحركي للطفل، وقد تم وضع برنامج علاج طبيعي مكثف بمعدل 3 جلسات أسبوعياً مع متابعة الحالة وتغيير استراتيجيات العلاج حسب استجابة الطفل.

وبفضل من الله وتوفيقه، تمكّن الطفل من الوقوف والمشي بمفرده، وسط فرحة أهله الذين قدّموا شكرهم لفريق العلاج والمستشفى.

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