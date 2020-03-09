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شاهد.. "أمير الباحة" يوجّه بتقديم الفحوصات والتعقيمات المناسبة للمواطنين

بادر في مقطع فيديو بإجراء الفحص الحراري لكورونا واستخدام المعقمات

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتقديم الفحوصات والتعقيمات اللازمة للمواطنين ومنسوبي الإمارة احترازيًّا من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، أمير المنطقة وهو يقوم بإجراء فحص لفيروس كورونا عن طريق جهاز قياس الحرارة، ويطهر يديه بالمعقمات، وهي البادرة التي نالت استحسان الجميع.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "أمير الباحة" يوجّه بتقديم الفحوصات والتعقيمات المناسبة للمواطنين
سبق

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتقديم الفحوصات والتعقيمات اللازمة للمواطنين ومنسوبي الإمارة احترازيًّا من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، أمير المنطقة وهو يقوم بإجراء فحص لفيروس كورونا عن طريق جهاز قياس الحرارة، ويطهر يديه بالمعقمات، وهي البادرة التي نالت استحسان الجميع.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:16 PM

شاهد.. "أمير الباحة" يوجّه بتقديم الفحوصات والتعقيمات المناسبة للمواطنين

بادر في مقطع فيديو بإجراء الفحص الحراري لكورونا واستخدام المعقمات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
7,362

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتقديم الفحوصات والتعقيمات اللازمة للمواطنين ومنسوبي الإمارة احترازيًّا من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، أمير المنطقة وهو يقوم بإجراء فحص لفيروس كورونا عن طريق جهاز قياس الحرارة، ويطهر يديه بالمعقمات، وهي البادرة التي نالت استحسان الجميع.

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