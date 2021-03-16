الأردن: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 12 حالة

المغرب: صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء الفيروس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 12 حالة مؤكدة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين خلال الساعات الماضية.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن الإصابات توزعت كالتالي: (5 أردنيين، و6 فرنسيين، وسيدة عراقية)؛ مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في قسم الحجر الصحي في أحد مستشفيات العاصمة عمان.

من جهة أخرى، وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة المغربية، إلى قصْد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، ستُرصد له اعتمادات مالية بمبلغ 10 ملايين درهم مغربي.

وأوضح بيان الديوان الملكي المغربي اليوم، أن هذا الصندوق سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

وأضاف المصدر أن الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، سيرصده لدعم الاقتصاد المغربي، من خلال مجموعة من التدابير؛ لا سيما مواكبة القطاعات الأكثر تأثرًا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على فرص العمل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.