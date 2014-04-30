"أونروا" تثمن دعم خادم الحرمين للاجئين الفلسطينيين: "يمثل رسالة تضامن سعودية قوية"

على تبرعه بمبلغ 50 مليون دولار ستخصص للتعليم والرعاية الصحية

قدمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شكرها العميق وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران .

وقالت ( الأونروا ) في بيان صحفي :" إن هذا التبرع سيقوم بدور حيوي في دعم خدمات الأونروا الرئيسة، وتحديدا التعليم لأكثر من نصف مليون طفل لاجئ من فلسطين في منطقة الشرق الأوسط".

وأشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول بهذا التبرع التاريخي بالقول: "أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن تقديري العميق للدعم القوي على الصعيدين السياسي والمالي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للأونروا ولـ 5,4 مليون لاجئ من فلسطين نقوم على خدمتهم ".



وأضاف كرينبول قائلًا : "إن الإعلان الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يبعث برسالة قوية مفادها أن مسألة لاجئي فلسطين ومهام ولاية الأونروا تتمتعان بالدعم الراسخ والملتزم للمملكة العربية السعودية؛ وإنني أقدر بشكل كبير هذا التبرع السخي مثلما أنني ممتن للثقة التي تحظى بها وكالتنا" .



وقال البيان :" إنه في الوقت الذي تواجه الأونروا أزمة مالية غير مسبوقة، فإن تبرع المملكة العربية السعودية يمثل رسالة تضامن قوية مع لاجئي فلسطين. وهو يأتي إضافة إلى دعم المملكة الراسخ للأونروا، وتحديدا من خلال التبرعات العادية والمهمة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية" .



وأضاف :" إن هذه التبرعات السخية للأونروا من قبل المملكة العربية السعودية تجعل بالإمكان مواصلة حماية لاجئي فلسطين وذلك من خلال تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية من قبل الأونروا علاوة على تقديم تداخلات الحماية المخصصة ".

