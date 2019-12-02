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خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من حكام عجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة في وفاة "الأمير متعب"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله .-

وأعرب حاكم عجمان عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- .

وأعرب حاكم أم القوين عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبّر حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبّر حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.


كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

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خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من حكام عجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة في وفاة "الأمير متعب"
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله .-

وأعرب حاكم عجمان عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- .

وأعرب حاكم أم القوين عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبّر حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبّر حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.


كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
11:10 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
03:59 AM

خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من حكام عجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة في وفاة "الأمير متعب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله .-

وأعرب حاكم عجمان عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- .

وأعرب حاكم أم القوين عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكرام الصبر والسلوان.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبّر حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود, سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برقية عزاء من أخيه الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبّر حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له - بإذن الله - الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود , داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة جميل الصبر والسلوان.


كما تلقى - أيده الله - برقية تعزية مماثلة من الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .

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