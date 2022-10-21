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"الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد

لتغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية (605) آلاف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (فبراير-مارس2020م) وبواقع (10) بواخر، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (370) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد بأنه تمّت دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها (17) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على عدد (5) شركات، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو (3.4) مليون طن من القمح هذا العام.

وأشار الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني :https://www.sago.gov.sa.

المؤسسة العامة للحبوب القمح المستورد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد
سبق

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية (605) آلاف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (فبراير-مارس2020م) وبواقع (10) بواخر، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (370) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد بأنه تمّت دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها (17) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على عدد (5) شركات، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو (3.4) مليون طن من القمح هذا العام.

وأشار الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني :https://www.sago.gov.sa.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:29 AM

"الحبوب" تنهي ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد

لتغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019م) بكمية (605) آلاف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (فبراير-مارس2020م) وبواقع (10) بواخر، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (370) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (180) ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد بأنه تمّت دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدّمت منها (17) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على عدد (5) شركات، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو (3.4) مليون طن من القمح هذا العام.

وأشار الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني :https://www.sago.gov.sa.

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