بعد اكتمال وصول اللاعبين .. "الأخضر" يدشن معسكر الدمام

في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول ظهر اليوم الاثنين في مقر معسكرهم المقام حاليًا في مدينة الدمام، والذي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

وخضع لاعبو المنتخب بعد اكتمال وصولهم لفحوص طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.

ودشن المنتخب تدريباته على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، حيث بدأت الحصة التدريبية التي قادها المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي بالجري حول الملعب، ثم تمارين إحماء متنوعة، وتدريبات على التمرير، قبل أن يفرض المدرب مناورة في ربع مساحة الملعب.

وخصص بيتزي تدريبات مستقلة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم أمس الأحد حيث خضعوا لتمارين استرجاعية.

وسيجري المنتخب مساء غدٍ الثلاثاء حصة تدريبية مسائية على الملعب ذاته عند الخامسة والنصف مساء.