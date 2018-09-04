الدفاع الجوي يعترض صاروخاً باليستياً في اتجاه جازان

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل صاروخاً باليستياً قادماً من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان.
وشعر أهالي جازان، قبل قليل، بصوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان؛ بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ الباتريوت.
أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل صاروخاً باليستياً قادماً من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان.
وشعر أهالي جازان، قبل قليل، بصوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان؛ بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ الباتريوت.
أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل صاروخاً باليستياً قادماً من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان.
وشعر أهالي جازان، قبل قليل، بصوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان؛ بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ الباتريوت.
أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل صاروخاً باليستياً قادماً من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان.
وشعر أهالي جازان، قبل قليل، بصوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان؛ بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ الباتريوت.