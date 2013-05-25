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"تعزيز الصحة النفسية" يحذِّر من شائعات عدم مأمونية لقاح "كورونا"

شدَّد على ضرورة أخذ المعلومات الصحية الصحيحة من مصادرها الرسمية

جدَّد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية تحذيره لأفراد المجتمع من الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات الصحية الصحيحة من مصادرها الرسمية في السعودية.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا غير صحيحة، ولها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، التي قد تؤدي بدورها إلى ظهور اضطرابات نفسية، تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، وخصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وبيّن المركز أنه يقدم خدمات الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع الذين لديهم خوف أو قلق أو تردد من أخذ اللقاح من خلال مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية، وكذلك تطبيق "قريبون". مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من الجميع لدحر الشائعات، والوصول إلى المناعة المجتمعية والحياة الطبيعية.

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"تعزيز الصحة النفسية" يحذِّر من شائعات عدم مأمونية لقاح "كورونا"
سبق

جدَّد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية تحذيره لأفراد المجتمع من الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات الصحية الصحيحة من مصادرها الرسمية في السعودية.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا غير صحيحة، ولها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، التي قد تؤدي بدورها إلى ظهور اضطرابات نفسية، تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، وخصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وبيّن المركز أنه يقدم خدمات الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع الذين لديهم خوف أو قلق أو تردد من أخذ اللقاح من خلال مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية، وكذلك تطبيق "قريبون". مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من الجميع لدحر الشائعات، والوصول إلى المناعة المجتمعية والحياة الطبيعية.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
09:52 PM

"تعزيز الصحة النفسية" يحذِّر من شائعات عدم مأمونية لقاح "كورونا"

شدَّد على ضرورة أخذ المعلومات الصحية الصحيحة من مصادرها الرسمية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
12
1,791

جدَّد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية تحذيره لأفراد المجتمع من الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعدم تداول المعلومات المغلوطة حوله، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومات الصحية الصحيحة من مصادرها الرسمية في السعودية.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مأمونية لقاح فيروس كورونا غير صحيحة، ولها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، التي قد تؤدي بدورها إلى ظهور اضطرابات نفسية، تتمثل في القلق والاكتئاب والخوف المبالغ فيه، علاوة على حرمان بعض أفراد المجتمع من أخذ اللقاح للوقاية من الفيروس، وخصوصًا الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وبيّن المركز أنه يقدم خدمات الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع الذين لديهم خوف أو قلق أو تردد من أخذ اللقاح من خلال مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية، وكذلك تطبيق "قريبون". مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من الجميع لدحر الشائعات، والوصول إلى المناعة المجتمعية والحياة الطبيعية.

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