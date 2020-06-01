عملية الـ 6 ساعات تعيد جزءًا خارجيًا من الدماغ لرأس طفل بالدمام

في جراحة نادرة ومعقدة أجراها فريق متخصص بمستشفى الولادة والأطفال

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء جراحة معقدة في حالة نادرة الحدوث لطفل لم يتجاوز 10 أيام من عمره.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب بن سليمان الجباري أن الحالة تمثلت في علاج حالة خلقية نادرة ناتجة عن خروج جزء من الدماغ خارج الرأس في عملية معقدة لإرجاع الدماغ وتجميل العظم والجلد المغطى، إضافة إلى توفير عناية مركزة فائقة قبل وبعد العملية التي تضمنت علاجات القلب والتنفس الصناعي ومضادات حيوية مناسبة لحالته الصحية.

وأضاف الدكتور الجباري أن العملية أجريت على يد فريق عمل متخصص في العناية لحديثي الولادة وجراحة المخ والأعصاب والجراحة التجميلية، بالتعاون مع فريق الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام استغرقت ٦ ساعات، مبينًا أنه تم إخراج الطفل وهو بصحة ويقوم بعملية الرضاعة الطبيعية مع استقرار العلامات الحيوية.