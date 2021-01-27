"غنيم" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة
بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، صدر قرار أمين محافظة جدة صالح التركي، بترقية مدير عام الأسواق والمسالخ المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم إلى المرتبة الثانية عشرة.
ويُعد "غنيم" أحد الكفاءات الإدارية المميزة؛ حيث تدرّج في العديد من الوظائف القيادية خلال مسيرته العملية.
"غنيم" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-27
بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، صدر قرار أمين محافظة جدة صالح التركي، بترقية مدير عام الأسواق والمسالخ المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم إلى المرتبة الثانية عشرة.
ويُعد "غنيم" أحد الكفاءات الإدارية المميزة؛ حيث تدرّج في العديد من الوظائف القيادية خلال مسيرته العملية.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:24 AM
"غنيم" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة
بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، صدر قرار أمين محافظة جدة صالح التركي، بترقية مدير عام الأسواق والمسالخ المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم إلى المرتبة الثانية عشرة.
ويُعد "غنيم" أحد الكفاءات الإدارية المميزة؛ حيث تدرّج في العديد من الوظائف القيادية خلال مسيرته العملية.