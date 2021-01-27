"غنيم" للمرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

بناءً على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية، صدر قرار أمين محافظة جدة صالح التركي، بترقية مدير عام الأسواق والمسالخ المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم إلى المرتبة الثانية عشرة.

ويُعد "غنيم" أحد الكفاءات الإدارية المميزة؛ حيث تدرّج في العديد من الوظائف القيادية خلال مسيرته العملية.