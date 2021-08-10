النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بأكثر من 2 %.. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم، متراجعة بأكثر من 2 %، وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا، وخصوصًا الصين، تعافيًا عالميًا للطلب على الوقود، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، زاد أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات، وكذلك الفيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي، جلسة تداول اليوم منخفضة 1.66 دولار، وبنسبة 2.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، وبنسبة 2.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولارًا للبرميل.

وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو الماضي، وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.

وكانت مصارف استثمار كبرى في وول ستريت، قد خفضت اليوم توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات، ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.

وتضررت أسعار النفط أيضًا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
بأكثر من 2 %.. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
سبق

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم، متراجعة بأكثر من 2 %، وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا، وخصوصًا الصين، تعافيًا عالميًا للطلب على الوقود، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، زاد أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات، وكذلك الفيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي، جلسة تداول اليوم منخفضة 1.66 دولار، وبنسبة 2.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، وبنسبة 2.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولارًا للبرميل.

وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو الماضي، وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.

وكانت مصارف استثمار كبرى في وول ستريت، قد خفضت اليوم توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات، ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.

وتضررت أسعار النفط أيضًا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
12:19 AM

بأكثر من 2 %.. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,636

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم، متراجعة بأكثر من 2 %، وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا، وخصوصًا الصين، تعافيًا عالميًا للطلب على الوقود، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، زاد أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات، وكذلك الفيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي، جلسة تداول اليوم منخفضة 1.66 دولار، وبنسبة 2.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، وبنسبة 2.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولارًا للبرميل.

وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو الماضي، وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.

وكانت مصارف استثمار كبرى في وول ستريت، قد خفضت اليوم توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات، ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.

وتضررت أسعار النفط أيضًا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,252

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة