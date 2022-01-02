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"مسك" تدشّن هويتها البصرية المُحَدَّثة "مرآة تعكس نهج صناعة الأثر في الشباب"

تبسط العناصر البصرية للشعار وتعتمد الخطوط المتتابعة وتصنف ألوان الهوية

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان مسك، عن تدشين هويتها البصرية الـمُحَدَّثة، لتكون بوصلة إرشادية في إنشاء منظومة اتصالية، تعكس المظهر الأصيل للمؤسسة وجهودها الرامية إلى بناء منظومة حيوية لتمكين الشباب السعودي في رسم مستقبل المملكة.

وجاءت هذه الخطوة بعد إطلاق الاستراتيجية التشغيلية الـمُحَدَّثة لـمسك في شهر يوليو 2020، التي استمدت أركانها من تراكم الإنجازات الـمُحَقَّق منذ تأسيس المؤسسة في عام 2011، ومن أجل مضاعفة العَدْو نحو تحقيق الريادة في البرامج المبتكرة الموَجّهة للشباب ومؤسساته السعودية.

وتعتمد الهوية البصرية المُحدَّثة لـمسك على أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار، ليكون أقرب إلى الإدراك في عين ناظره، واعتماد الخطوط المتتابعة بدلًا من الفاصلة في هوية مسك في إشارة إلى مفهوم الاستمرارية في العطاء والنماء، إضافةً إلى تصنيف ألوان الهوية على نحوٍ أكثر تخصيصًا، وصبغ هذه الألوان على مسارات مسك الأربع.

وتتمثل مسارات الدعم المقدَّم من مسك في أربعة مسارات تعكس توجهات الهوية المُحدَّثة هي: مسك القادة لتطوير القادة الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية، ومسك المجتمع لتشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المعنيّة بالشباب، وتعزيز إسهام الشباب فيها، ومسك المهارات لاكتشاف الميول المهنية للشباب والإعداد الوظيفي، ومسك الريادة لبناء قدرات رواد الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة.

وتُقدِم هذه المسارات للشباب أفرادًا ومنظمات، حزمة من البرامج التطويرية، صُمِّمت على نحو يلبي متطلبات سوق عمل المستقبل.

وكان من شأن التحوُّل الإستراتيجي في مسار عمل مسك تدشين عدد من المبادرات النوعية لتطوير القطاع غير الربحي، واحتضان المجاميع الشبابية والتطوعية؛ على رأسها إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، المدينة غير الربحية الأولى عالميًّا، لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل.

ومواكَبة لاستراتيجيتها التشغيلية الـمُحَدَّثة، قالت مسك إن هويتها البصرية المُحدَّثة جاءت لاستكمال مسار التحوُّل على المستوى التواصلي؛ بإذكاء روح الحماسة بين أطياف الشباب السعودي؛ ليكون متَطلعًا إلى النمو والإنجاز وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وفي ذات المسعى تهدف الاستراتيجية إلى إلهام جيل جديد من المواهب السعودية الشابة، وتمكينه من لعِب دور فعّال في بناء مستقبل أفضل للمملكة.

وأكدت المؤسسة على أن الهوية البصرية الـمُحَدَّثة تحتضن في روحها قيم الانطلاق من الجذور المحلية، واستيعاب التنوع العالمي، والسعي نحو النمو والتطور، والالتزام بتحقيق الأهداف.

وتأتي هذه الخطوة بهدف ترسيخ صورة إيجابية لمسك في أذهان المستفيدين من خدماتها محليًّا ودوليًّا، بوصفها مؤسسة رائدة تشجع على التعلّم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

يُذكر أن تدشين الهوية البصرية جاء استكمالًا للاستراتيجية التشغيلية الـمُحَدَّثة للمؤسسة، التي استحدثت أربعة مسارات أساسية لدعم الشباب، وكَرّست أنشطة المؤسسة في مجال رئيس؛ التعليم وريادة الأعمال، يسانده مجال العلوم والتقنية، لتتكامل مجالات التركيز مع مسارات الدعم الأربعة بشكل يسهم في تركيز الجهود لخدمة تطلعات المؤسسة وتحقق الأثر المستدام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" تدشّن هويتها البصرية المُحَدَّثة "مرآة تعكس نهج صناعة الأثر في الشباب"
سبق

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان مسك، عن تدشين هويتها البصرية الـمُحَدَّثة، لتكون بوصلة إرشادية في إنشاء منظومة اتصالية، تعكس المظهر الأصيل للمؤسسة وجهودها الرامية إلى بناء منظومة حيوية لتمكين الشباب السعودي في رسم مستقبل المملكة.

وجاءت هذه الخطوة بعد إطلاق الاستراتيجية التشغيلية الـمُحَدَّثة لـمسك في شهر يوليو 2020، التي استمدت أركانها من تراكم الإنجازات الـمُحَقَّق منذ تأسيس المؤسسة في عام 2011، ومن أجل مضاعفة العَدْو نحو تحقيق الريادة في البرامج المبتكرة الموَجّهة للشباب ومؤسساته السعودية.

وتعتمد الهوية البصرية المُحدَّثة لـمسك على أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار، ليكون أقرب إلى الإدراك في عين ناظره، واعتماد الخطوط المتتابعة بدلًا من الفاصلة في هوية مسك في إشارة إلى مفهوم الاستمرارية في العطاء والنماء، إضافةً إلى تصنيف ألوان الهوية على نحوٍ أكثر تخصيصًا، وصبغ هذه الألوان على مسارات مسك الأربع.

وتتمثل مسارات الدعم المقدَّم من مسك في أربعة مسارات تعكس توجهات الهوية المُحدَّثة هي: مسك القادة لتطوير القادة الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية، ومسك المجتمع لتشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المعنيّة بالشباب، وتعزيز إسهام الشباب فيها، ومسك المهارات لاكتشاف الميول المهنية للشباب والإعداد الوظيفي، ومسك الريادة لبناء قدرات رواد الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة.

وتُقدِم هذه المسارات للشباب أفرادًا ومنظمات، حزمة من البرامج التطويرية، صُمِّمت على نحو يلبي متطلبات سوق عمل المستقبل.

وكان من شأن التحوُّل الإستراتيجي في مسار عمل مسك تدشين عدد من المبادرات النوعية لتطوير القطاع غير الربحي، واحتضان المجاميع الشبابية والتطوعية؛ على رأسها إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، المدينة غير الربحية الأولى عالميًّا، لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل.

ومواكَبة لاستراتيجيتها التشغيلية الـمُحَدَّثة، قالت مسك إن هويتها البصرية المُحدَّثة جاءت لاستكمال مسار التحوُّل على المستوى التواصلي؛ بإذكاء روح الحماسة بين أطياف الشباب السعودي؛ ليكون متَطلعًا إلى النمو والإنجاز وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وفي ذات المسعى تهدف الاستراتيجية إلى إلهام جيل جديد من المواهب السعودية الشابة، وتمكينه من لعِب دور فعّال في بناء مستقبل أفضل للمملكة.

وأكدت المؤسسة على أن الهوية البصرية الـمُحَدَّثة تحتضن في روحها قيم الانطلاق من الجذور المحلية، واستيعاب التنوع العالمي، والسعي نحو النمو والتطور، والالتزام بتحقيق الأهداف.

وتأتي هذه الخطوة بهدف ترسيخ صورة إيجابية لمسك في أذهان المستفيدين من خدماتها محليًّا ودوليًّا، بوصفها مؤسسة رائدة تشجع على التعلّم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

يُذكر أن تدشين الهوية البصرية جاء استكمالًا للاستراتيجية التشغيلية الـمُحَدَّثة للمؤسسة، التي استحدثت أربعة مسارات أساسية لدعم الشباب، وكَرّست أنشطة المؤسسة في مجال رئيس؛ التعليم وريادة الأعمال، يسانده مجال العلوم والتقنية، لتتكامل مجالات التركيز مع مسارات الدعم الأربعة بشكل يسهم في تركيز الجهود لخدمة تطلعات المؤسسة وتحقق الأثر المستدام.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
03:03 PM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:14 PM

"مسك" تدشّن هويتها البصرية المُحَدَّثة "مرآة تعكس نهج صناعة الأثر في الشباب"

تبسط العناصر البصرية للشعار وتعتمد الخطوط المتتابعة وتصنف ألوان الهوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان مسك، عن تدشين هويتها البصرية الـمُحَدَّثة، لتكون بوصلة إرشادية في إنشاء منظومة اتصالية، تعكس المظهر الأصيل للمؤسسة وجهودها الرامية إلى بناء منظومة حيوية لتمكين الشباب السعودي في رسم مستقبل المملكة.

وجاءت هذه الخطوة بعد إطلاق الاستراتيجية التشغيلية الـمُحَدَّثة لـمسك في شهر يوليو 2020، التي استمدت أركانها من تراكم الإنجازات الـمُحَقَّق منذ تأسيس المؤسسة في عام 2011، ومن أجل مضاعفة العَدْو نحو تحقيق الريادة في البرامج المبتكرة الموَجّهة للشباب ومؤسساته السعودية.

وتعتمد الهوية البصرية المُحدَّثة لـمسك على أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار، ليكون أقرب إلى الإدراك في عين ناظره، واعتماد الخطوط المتتابعة بدلًا من الفاصلة في هوية مسك في إشارة إلى مفهوم الاستمرارية في العطاء والنماء، إضافةً إلى تصنيف ألوان الهوية على نحوٍ أكثر تخصيصًا، وصبغ هذه الألوان على مسارات مسك الأربع.

وتتمثل مسارات الدعم المقدَّم من مسك في أربعة مسارات تعكس توجهات الهوية المُحدَّثة هي: مسك القادة لتطوير القادة الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية، ومسك المجتمع لتشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المعنيّة بالشباب، وتعزيز إسهام الشباب فيها، ومسك المهارات لاكتشاف الميول المهنية للشباب والإعداد الوظيفي، ومسك الريادة لبناء قدرات رواد الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة.

وتُقدِم هذه المسارات للشباب أفرادًا ومنظمات، حزمة من البرامج التطويرية، صُمِّمت على نحو يلبي متطلبات سوق عمل المستقبل.

وكان من شأن التحوُّل الإستراتيجي في مسار عمل مسك تدشين عدد من المبادرات النوعية لتطوير القطاع غير الربحي، واحتضان المجاميع الشبابية والتطوعية؛ على رأسها إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، المدينة غير الربحية الأولى عالميًّا، لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل.

ومواكَبة لاستراتيجيتها التشغيلية الـمُحَدَّثة، قالت مسك إن هويتها البصرية المُحدَّثة جاءت لاستكمال مسار التحوُّل على المستوى التواصلي؛ بإذكاء روح الحماسة بين أطياف الشباب السعودي؛ ليكون متَطلعًا إلى النمو والإنجاز وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وفي ذات المسعى تهدف الاستراتيجية إلى إلهام جيل جديد من المواهب السعودية الشابة، وتمكينه من لعِب دور فعّال في بناء مستقبل أفضل للمملكة.

وأكدت المؤسسة على أن الهوية البصرية الـمُحَدَّثة تحتضن في روحها قيم الانطلاق من الجذور المحلية، واستيعاب التنوع العالمي، والسعي نحو النمو والتطور، والالتزام بتحقيق الأهداف.

وتأتي هذه الخطوة بهدف ترسيخ صورة إيجابية لمسك في أذهان المستفيدين من خدماتها محليًّا ودوليًّا، بوصفها مؤسسة رائدة تشجع على التعلّم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

يُذكر أن تدشين الهوية البصرية جاء استكمالًا للاستراتيجية التشغيلية الـمُحَدَّثة للمؤسسة، التي استحدثت أربعة مسارات أساسية لدعم الشباب، وكَرّست أنشطة المؤسسة في مجال رئيس؛ التعليم وريادة الأعمال، يسانده مجال العلوم والتقنية، لتتكامل مجالات التركيز مع مسارات الدعم الأربعة بشكل يسهم في تركيز الجهود لخدمة تطلعات المؤسسة وتحقق الأثر المستدام.

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