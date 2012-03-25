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لن تسجل عاصفة.."طقس 48 ساعة" بتوقيع "الشيخي": غبار من مصر هذا مصيره

توقّع ارتفاع أمواج يؤثر على صيادي الأسماك ومرتادي الشواطئ بمكة وخاصة جدة

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تعمل الرياح الشمالية التي هبّت على جدة والشريط الساحلي اليوم، في حجب تصدير الغبار الكثيف القادم من جمهورية مصر المتأثرة برياح الخماسين المغبرة على أجزاء من شمال أفريقيا.

وتفصيلاً، قال "الشيخي": "متوقع بحول الله وقوته خلال الـ48 ساعة القادمة أن تتحول الرياح من بعد منتصف الليل وصباح الخميس إلى رياح شمالية على جدة والشريط الساحلي شمالاً وتشمل وسط البحر الأحمر، وتنشط هذه الرياح خلال ساعات النهار إلى ما قبل الغروب".

وأضاف: "أتوقع بحول الله وقوته أن تعمل على حجب تصدير الغبار الكثيف القادم من جمهورية مصر العربية بتأثير رياح الخماسين المغبرة على أجزاء من شمال أفريقيا، كما تندفع العواصف الرملية بأثرها إلى وسط السودان بعيداً عن سواحل شبه الجزيرة العربية غرباً".

وحول احتمال استمرار الغبار ليومي الخميس والجمعة على الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة قال: "أتوقع والعلم لله من قبل ومن بعد عدم احتمالية تسجيل عاصفة رملية مثل السابق، كذلك وبأسوأ الظروف قد تسجل أغبرة خفيفة وعوالق خفيفة بالجو".

أما من ناحية ارتفاع الأمواج على سواحل منطقة مكة المكرمة وخصوصاً لجدة وما وقع شمالاً، قال "الشيخي": "أتوقع أن تتأثر يوم الجمعة إن شاء الله برياح شمالية قد تصل سرعتها على حدود شواطئ جدة والجزر غربها إلى 42 كلم بالساعة، كما قد يصاحبها هبات للرياح تصل الى سرعة 51 كلم/الساعة، لتؤثر بذلك على ارتفاع الأمواج وقد تؤثر على صيادي الأسماك ومرتادي الشواطئ المحاذية للبحر بشكل مباشر.. والله أعلم".

خبير الطقس صالح الشيخي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لن تسجل عاصفة.."طقس 48 ساعة" بتوقيع "الشيخي": غبار من مصر هذا مصيره
سبق

توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تعمل الرياح الشمالية التي هبّت على جدة والشريط الساحلي اليوم، في حجب تصدير الغبار الكثيف القادم من جمهورية مصر المتأثرة برياح الخماسين المغبرة على أجزاء من شمال أفريقيا.

وتفصيلاً، قال "الشيخي": "متوقع بحول الله وقوته خلال الـ48 ساعة القادمة أن تتحول الرياح من بعد منتصف الليل وصباح الخميس إلى رياح شمالية على جدة والشريط الساحلي شمالاً وتشمل وسط البحر الأحمر، وتنشط هذه الرياح خلال ساعات النهار إلى ما قبل الغروب".

وأضاف: "أتوقع بحول الله وقوته أن تعمل على حجب تصدير الغبار الكثيف القادم من جمهورية مصر العربية بتأثير رياح الخماسين المغبرة على أجزاء من شمال أفريقيا، كما تندفع العواصف الرملية بأثرها إلى وسط السودان بعيداً عن سواحل شبه الجزيرة العربية غرباً".

وحول احتمال استمرار الغبار ليومي الخميس والجمعة على الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة قال: "أتوقع والعلم لله من قبل ومن بعد عدم احتمالية تسجيل عاصفة رملية مثل السابق، كذلك وبأسوأ الظروف قد تسجل أغبرة خفيفة وعوالق خفيفة بالجو".

أما من ناحية ارتفاع الأمواج على سواحل منطقة مكة المكرمة وخصوصاً لجدة وما وقع شمالاً، قال "الشيخي": "أتوقع أن تتأثر يوم الجمعة إن شاء الله برياح شمالية قد تصل سرعتها على حدود شواطئ جدة والجزر غربها إلى 42 كلم بالساعة، كما قد يصاحبها هبات للرياح تصل الى سرعة 51 كلم/الساعة، لتؤثر بذلك على ارتفاع الأمواج وقد تؤثر على صيادي الأسماك ومرتادي الشواطئ المحاذية للبحر بشكل مباشر.. والله أعلم".

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
02:31 PM

لن تسجل عاصفة.."طقس 48 ساعة" بتوقيع "الشيخي": غبار من مصر هذا مصيره

توقّع ارتفاع أمواج يؤثر على صيادي الأسماك ومرتادي الشواطئ بمكة وخاصة جدة

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تعمل الرياح الشمالية التي هبّت على جدة والشريط الساحلي اليوم، في حجب تصدير الغبار الكثيف القادم من جمهورية مصر المتأثرة برياح الخماسين المغبرة على أجزاء من شمال أفريقيا.

وتفصيلاً، قال "الشيخي": "متوقع بحول الله وقوته خلال الـ48 ساعة القادمة أن تتحول الرياح من بعد منتصف الليل وصباح الخميس إلى رياح شمالية على جدة والشريط الساحلي شمالاً وتشمل وسط البحر الأحمر، وتنشط هذه الرياح خلال ساعات النهار إلى ما قبل الغروب".

وأضاف: "أتوقع بحول الله وقوته أن تعمل على حجب تصدير الغبار الكثيف القادم من جمهورية مصر العربية بتأثير رياح الخماسين المغبرة على أجزاء من شمال أفريقيا، كما تندفع العواصف الرملية بأثرها إلى وسط السودان بعيداً عن سواحل شبه الجزيرة العربية غرباً".

وحول احتمال استمرار الغبار ليومي الخميس والجمعة على الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة قال: "أتوقع والعلم لله من قبل ومن بعد عدم احتمالية تسجيل عاصفة رملية مثل السابق، كذلك وبأسوأ الظروف قد تسجل أغبرة خفيفة وعوالق خفيفة بالجو".

أما من ناحية ارتفاع الأمواج على سواحل منطقة مكة المكرمة وخصوصاً لجدة وما وقع شمالاً، قال "الشيخي": "أتوقع أن تتأثر يوم الجمعة إن شاء الله برياح شمالية قد تصل سرعتها على حدود شواطئ جدة والجزر غربها إلى 42 كلم بالساعة، كما قد يصاحبها هبات للرياح تصل الى سرعة 51 كلم/الساعة، لتؤثر بذلك على ارتفاع الأمواج وقد تؤثر على صيادي الأسماك ومرتادي الشواطئ المحاذية للبحر بشكل مباشر.. والله أعلم".

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