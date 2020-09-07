"كورونا" يتسلل إلى 34,337 أمريكياً خلال 24 ساعة
تسجيل 462 وفاة جديدة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 34,337 إصابة مؤكدة و462 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 6,261,216 إصابةً، فيما بلغ عدد وفياته 188,513.
"كورونا" يتسلل إلى 34,337 أمريكياً خلال 24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-07
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 34,337 إصابة مؤكدة و462 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 6,261,216 إصابةً، فيما بلغ عدد وفياته 188,513.
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:09 PM
"كورونا" يتسلل إلى 34,337 أمريكياً خلال 24 ساعة
تسجيل 462 وفاة جديدة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 34,337 إصابة مؤكدة و462 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم (الاثنين)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 6,261,216 إصابةً، فيما بلغ عدد وفياته 188,513.