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أمانة الشرقية تُطهر وتعقم "840" موقعًا بالمنطقة بمشاركة "476" فردًا

رفعت "7508" أطنان نفايات وأزالت "3723"م3 من الأنقاض والمخلفات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ"840" موقعًا بالمنطقة، باستخدام "147.575" لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، وذلك بمشاركة "476" فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت الأمانة "7508" أطنان من النفايات، وأزالت "3723" مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلّفات، بمشاركة "8894" فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم؛ حفاظًا على السلامة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخصّ الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أمانة الشرقية تُطهر وتعقم "840" موقعًا بالمنطقة بمشاركة "476" فردًا
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ"840" موقعًا بالمنطقة، باستخدام "147.575" لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، وذلك بمشاركة "476" فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت الأمانة "7508" أطنان من النفايات، وأزالت "3723" مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلّفات، بمشاركة "8894" فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم؛ حفاظًا على السلامة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخصّ الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
03:03 PM

أمانة الشرقية تُطهر وتعقم "840" موقعًا بالمنطقة بمشاركة "476" فردًا

رفعت "7508" أطنان نفايات وأزالت "3723"م3 من الأنقاض والمخلفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ"840" موقعًا بالمنطقة، باستخدام "147.575" لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، وذلك بمشاركة "476" فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت الأمانة "7508" أطنان من النفايات، وأزالت "3723" مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلّفات، بمشاركة "8894" فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم؛ حفاظًا على السلامة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخصّ الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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