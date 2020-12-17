أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، السعي للتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم. وقال خلال ملتقى الميزانية 2021: أصول صندوق الاستثمارات تبلغ 1.3 تريليون ريال. وأضاف: الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا. وأردف "الرميان": رؤية 2030 تؤكد على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة.

محافظ صندوق الاستثمارات: نسعى لنكون أكبر صندوق سيادي في العالم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-17 أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، السعي للتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.



وقال خلال ملتقى الميزانية 2021: أصول صندوق الاستثمارات تبلغ 1.3 تريليون ريال.



وأضاف: الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا.



وأردف "الرميان": رؤية 2030 تؤكد على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 03:13 PM

محافظ صندوق الاستثمارات: نسعى لنكون أكبر صندوق سيادي في العالم أكد أن رؤية المملكة 2030 تعتبر الصندوق المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة





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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، السعي للتحول إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.



وقال خلال ملتقى الميزانية 2021: أصول صندوق الاستثمارات تبلغ 1.3 تريليون ريال.



وأضاف: الصندوق ملتزم في عامي 2021 و2022 باستثمار 150 مليارًا سنويًا.



وأردف "الرميان": رؤية 2030 تؤكد على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة.