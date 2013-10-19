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إزالة أكثر من 37 ألف متر مكعب من مخلفات البناء بالحدود الشمالية

ضمن أعمال الأمانة لمعالجة أشكال التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها الميدانية، لمعالجة أشكال التشوّه البصري كافة، وتحسين المشهد الحضري في الشوارع العامة والمرافق العامة، ضمن خططها الرامية لتطوير ورفع مستوى الخدمات في القطاع البلدي.

يأتي تكثيف أعمال المعالجة ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "صور وأرسل"، عبر تطبيق "بلدي" للمواطنين، بهدف إشراكهم في التطوير، حيث تمّت إزالة أكثر من 37 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة أكثر من 90 ألف متر مربع من تشققات وهبوط الشوارع في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية، وإزالة عديد من المركبات التالفة والمهملة التي تجاوزت 800 مركبة وغيرها، إضافة إلى الاستمرار في معالجة جميع البلاغات الواردة والالتزام بمعالجتها وفقاً لجدول زمني معين.

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إزالة أكثر من 37 ألف متر مكعب من مخلفات البناء بالحدود الشمالية
سبق

كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها الميدانية، لمعالجة أشكال التشوّه البصري كافة، وتحسين المشهد الحضري في الشوارع العامة والمرافق العامة، ضمن خططها الرامية لتطوير ورفع مستوى الخدمات في القطاع البلدي.

يأتي تكثيف أعمال المعالجة ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "صور وأرسل"، عبر تطبيق "بلدي" للمواطنين، بهدف إشراكهم في التطوير، حيث تمّت إزالة أكثر من 37 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة أكثر من 90 ألف متر مربع من تشققات وهبوط الشوارع في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية، وإزالة عديد من المركبات التالفة والمهملة التي تجاوزت 800 مركبة وغيرها، إضافة إلى الاستمرار في معالجة جميع البلاغات الواردة والالتزام بمعالجتها وفقاً لجدول زمني معين.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
12:38 PM

إزالة أكثر من 37 ألف متر مكعب من مخلفات البناء بالحدود الشمالية

ضمن أعمال الأمانة لمعالجة أشكال التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها الميدانية، لمعالجة أشكال التشوّه البصري كافة، وتحسين المشهد الحضري في الشوارع العامة والمرافق العامة، ضمن خططها الرامية لتطوير ورفع مستوى الخدمات في القطاع البلدي.

يأتي تكثيف أعمال المعالجة ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "صور وأرسل"، عبر تطبيق "بلدي" للمواطنين، بهدف إشراكهم في التطوير، حيث تمّت إزالة أكثر من 37 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة أكثر من 90 ألف متر مربع من تشققات وهبوط الشوارع في الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية، وإزالة عديد من المركبات التالفة والمهملة التي تجاوزت 800 مركبة وغيرها، إضافة إلى الاستمرار في معالجة جميع البلاغات الواردة والالتزام بمعالجتها وفقاً لجدول زمني معين.

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