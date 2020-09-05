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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات

إحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محميات الملك عبدالعزيز الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، (22) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (23) بندقية هوائية، و(6017) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى (37) طائراً تم اصطيادها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكدًا أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محميات الملك عبدالعزيز الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، (22) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (23) بندقية هوائية، و(6017) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى (37) طائراً تم اصطيادها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكدًا أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
08:25 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
09:19 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات

إحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محميات الملك عبدالعزيز الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، (22) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (23) بندقية هوائية، و(6017) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى (37) طائراً تم اصطيادها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقًا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكدًا أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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