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فيديو.. درس في الإيجابية والتفاؤل يقدمه أحد أصحاب الهمم في الطائف

مقطع متداول على مواقع التواصل لواقعة حدثت بمصلى العيد بالردف

نال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإعجاب وإحسان متداوليه؛ حيث أظهر المقطع أحد أصحاب الهمم يقوم بتوزيع هدايا العيد في مصلى العيد بالردف في ‫الطائف ومشاركة الأطفال فرحتهم؛ مقدمًا درسًا في الإيجابية والتفاؤل والأمل.

حيث بادر أحد أصحاب المهام عادل حسن الشريف، بعد انتهاء صلاة العيد بمصلى العيد بالردف -وكعادته السنوية- بتوزيع الهدايا على الأطفال وسط فرحتهم الغامرة.

فيما حصل مقطع الفيديو على مشاهدات عالية؛ نظرًا للعمل الجميل من قِبَل أحد ذوي الهمم.

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فيديو.. درس في الإيجابية والتفاؤل يقدمه أحد أصحاب الهمم في الطائف
سبق

نال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإعجاب وإحسان متداوليه؛ حيث أظهر المقطع أحد أصحاب الهمم يقوم بتوزيع هدايا العيد في مصلى العيد بالردف في ‫الطائف ومشاركة الأطفال فرحتهم؛ مقدمًا درسًا في الإيجابية والتفاؤل والأمل.

حيث بادر أحد أصحاب المهام عادل حسن الشريف، بعد انتهاء صلاة العيد بمصلى العيد بالردف -وكعادته السنوية- بتوزيع الهدايا على الأطفال وسط فرحتهم الغامرة.

فيما حصل مقطع الفيديو على مشاهدات عالية؛ نظرًا للعمل الجميل من قِبَل أحد ذوي الهمم.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
02:27 PM

فيديو.. درس في الإيجابية والتفاؤل يقدمه أحد أصحاب الهمم في الطائف

مقطع متداول على مواقع التواصل لواقعة حدثت بمصلى العيد بالردف

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
5
2,063

نال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإعجاب وإحسان متداوليه؛ حيث أظهر المقطع أحد أصحاب الهمم يقوم بتوزيع هدايا العيد في مصلى العيد بالردف في ‫الطائف ومشاركة الأطفال فرحتهم؛ مقدمًا درسًا في الإيجابية والتفاؤل والأمل.

حيث بادر أحد أصحاب المهام عادل حسن الشريف، بعد انتهاء صلاة العيد بمصلى العيد بالردف -وكعادته السنوية- بتوزيع الهدايا على الأطفال وسط فرحتهم الغامرة.

فيما حصل مقطع الفيديو على مشاهدات عالية؛ نظرًا للعمل الجميل من قِبَل أحد ذوي الهمم.

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