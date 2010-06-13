3 أيام على اختفاء "السلمي" من منزل جدته بجدة وأسرته تناشد

ذاكرته متقطعة.. وقريبه: كان يرتدي قميص نوم أزرق وقت خروجه

ناشدت أسرة "عبدالمجيد بن دخيل الله السلمي"، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي يعاني من فَقْد في الذاكرة على فترات متقطعة، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم، الذي توارى عن الأنظار مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن خرج من منزل جدته بحي كليو 14 بجدة، ولم يجدوا له أثرًا حتى الآن.

وقال أحد أقرباء المفقود "خالد السلمي"، في استغاثة تَلَقّتها "سبق": "خرج عبدالمجيد البالغ من العمر 16 عامًا من منزل جدته بحي كليو 14 بجدة، مساء الثلاثاء الماضي، دون معرفة وجهته؛ حيث لم يعد إلى المنزل حتى الآن، ويعاني من فَقْد في الذاكرة في بعض الأحيان".

وأضاف: "المفقود كان يرتدي قميص نوم لونه أزرق عند خروجه من المنزل"؛ مشيرًا إلى أنه قدم مع أسرته لمنزل جدته بجدة خلال أيام العيد وهو من خارج سكان المحافظة.

ولفت إلى أنهم لم يتركوا مكانًا إلا وبحثوا عنه فيه؛ غير أنهم لم يجدوا له أثرًا؛ فضلًا عن تقديمهم بلاغًا للجهات الأمنية، والتي لا تزال تكثّف بحثها عنه.

وطالبت أسرة "السلمي" قراء "سبق" وكل من يشاهد مفقودهم، إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو التواصل معهم على الرقم (0532691001).