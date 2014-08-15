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الاتحاد الأوروبي يختار ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس: إن الثلاثي "ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وفيرجيل فان ديك" ضمن قائمة نهائية مختصرة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.

وضمت القائمة: رونالدو الفائز بالجائزة ثلاث مرات منذ بداية منح الجائزة عام 2011، بينما ظهر قلب الدفاع الهولندي فان ديك لأول مرة بين المرشحين الثلاثة بفضل مساعدته لليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحصل "فان ديك" على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب الموسم الماضي، وكان عنصرًا مهمًّا في فوز فريقه بلقبه القاري السادس.

وتصدّر ميسي، الحائز على الجائزة مرتين، قائمة هدّافي الدوري الإسباني برصيد 36 هدفًا، ودوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا الموسم الماضي، لكن فريقه برشلونة خسر في قبل نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، الذي عوّض خسارته "3 - صفر" في مباراة الذهاب بالفوز "4 - صفر" في الإياب ليبلغ المباراة النهائية ويشقّ طريقه نحو اللقب.

ولم يحقّق رونالدو، المتوّج بخمسة ألقاب لدوري الأبطال، نتائج جيدة على الصعيد القارّي في موسمه الأول مع يوفنتوس؛ حيث خسر بطل إيطاليا في دور الثمانية أمام أياكس أمستردام، ورغم ذلك ساهم في فوز يوفنتوس بلقبه المحلي الثامن على التوالي وسجل 21 هدفًا، واختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأوروبي يختار ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
سبق

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس: إن الثلاثي "ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وفيرجيل فان ديك" ضمن قائمة نهائية مختصرة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.

وضمت القائمة: رونالدو الفائز بالجائزة ثلاث مرات منذ بداية منح الجائزة عام 2011، بينما ظهر قلب الدفاع الهولندي فان ديك لأول مرة بين المرشحين الثلاثة بفضل مساعدته لليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحصل "فان ديك" على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب الموسم الماضي، وكان عنصرًا مهمًّا في فوز فريقه بلقبه القاري السادس.

وتصدّر ميسي، الحائز على الجائزة مرتين، قائمة هدّافي الدوري الإسباني برصيد 36 هدفًا، ودوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا الموسم الماضي، لكن فريقه برشلونة خسر في قبل نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، الذي عوّض خسارته "3 - صفر" في مباراة الذهاب بالفوز "4 - صفر" في الإياب ليبلغ المباراة النهائية ويشقّ طريقه نحو اللقب.

ولم يحقّق رونالدو، المتوّج بخمسة ألقاب لدوري الأبطال، نتائج جيدة على الصعيد القارّي في موسمه الأول مع يوفنتوس؛ حيث خسر بطل إيطاليا في دور الثمانية أمام أياكس أمستردام، ورغم ذلك ساهم في فوز يوفنتوس بلقبه المحلي الثامن على التوالي وسجل 21 هدفًا، واختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
07:22 PM

الاتحاد الأوروبي يختار ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس: إن الثلاثي "ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وفيرجيل فان ديك" ضمن قائمة نهائية مختصرة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.

وضمت القائمة: رونالدو الفائز بالجائزة ثلاث مرات منذ بداية منح الجائزة عام 2011، بينما ظهر قلب الدفاع الهولندي فان ديك لأول مرة بين المرشحين الثلاثة بفضل مساعدته لليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحصل "فان ديك" على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب الموسم الماضي، وكان عنصرًا مهمًّا في فوز فريقه بلقبه القاري السادس.

وتصدّر ميسي، الحائز على الجائزة مرتين، قائمة هدّافي الدوري الإسباني برصيد 36 هدفًا، ودوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا الموسم الماضي، لكن فريقه برشلونة خسر في قبل نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، الذي عوّض خسارته "3 - صفر" في مباراة الذهاب بالفوز "4 - صفر" في الإياب ليبلغ المباراة النهائية ويشقّ طريقه نحو اللقب.

ولم يحقّق رونالدو، المتوّج بخمسة ألقاب لدوري الأبطال، نتائج جيدة على الصعيد القارّي في موسمه الأول مع يوفنتوس؛ حيث خسر بطل إيطاليا في دور الثمانية أمام أياكس أمستردام، ورغم ذلك ساهم في فوز يوفنتوس بلقبه المحلي الثامن على التوالي وسجل 21 هدفًا، واختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

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