النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في افتتاح الجولة 26 من دوري الأولى .. أحد والباطن يتقاسمان الصدارة مؤقتًا

انطلقت مساء اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث ارتقى فريق للصدارة مؤقتًا عقب تغلبه على نظيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما صعد الباطن للصدارة لكن بفارق الأهداف عن أحد بعدما فاز على فريق الثقبة بهدفين دون مقابل.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، وخسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فريق النجوم على الطائي بهدف دون مقابل.

وتختتم مباريات الجولة غدًا بـ 5 لقاءات، حيث يلتقي القادسية مع ضيفه العين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وعلى ملعب نادي البكيرية بالبكيرية، يستضيف البكيرية فريق النهضة، وفريق نجران يواجه الشعلة على ملعب جامعة نجران بنجران، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة الجيل مع الجبلين، والأنصار مع فريق جدة، على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الباطن أحد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في افتتاح الجولة 26 من دوري الأولى .. أحد والباطن يتقاسمان الصدارة مؤقتًا
سبق

انطلقت مساء اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث ارتقى فريق للصدارة مؤقتًا عقب تغلبه على نظيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما صعد الباطن للصدارة لكن بفارق الأهداف عن أحد بعدما فاز على فريق الثقبة بهدفين دون مقابل.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، وخسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فريق النجوم على الطائي بهدف دون مقابل.

وتختتم مباريات الجولة غدًا بـ 5 لقاءات، حيث يلتقي القادسية مع ضيفه العين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وعلى ملعب نادي البكيرية بالبكيرية، يستضيف البكيرية فريق النهضة، وفريق نجران يواجه الشعلة على ملعب جامعة نجران بنجران، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة الجيل مع الجبلين، والأنصار مع فريق جدة، على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:12 PM

في افتتاح الجولة 26 من دوري الأولى .. أحد والباطن يتقاسمان الصدارة مؤقتًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
100

انطلقت مساء اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم ، حيث ارتقى فريق للصدارة مؤقتًا عقب تغلبه على نظيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما صعد الباطن للصدارة لكن بفارق الأهداف عن أحد بعدما فاز على فريق الثقبة بهدفين دون مقابل.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف، وخسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف، فيما فاز فريق النجوم على الطائي بهدف دون مقابل.

وتختتم مباريات الجولة غدًا بـ 5 لقاءات، حيث يلتقي القادسية مع ضيفه العين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وعلى ملعب نادي البكيرية بالبكيرية، يستضيف البكيرية فريق النهضة، وفريق نجران يواجه الشعلة على ملعب جامعة نجران بنجران، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة الجيل مع الجبلين، والأنصار مع فريق جدة، على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,236
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,637
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,939

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة