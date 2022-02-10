"الأخضر" السادس عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف "فيفا" لشهر يناير

مصر تتقدّم والجزائر تتراجع وبلجيكا تحافظ على صدارة منتخبات العالم

حلّ المنتخب السعودي في المرتبة السادسة عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشهري لشهر يناير للمنتخبات.

ونجح منتخب مصر بعد مسابقة كأس أمم إفريقيا في القفز 11 مركزاً عالمياً و3 مراكز قارية، بعدما كان بالمركز الـ45 على مستوى العالم و6 إفريقيا، برصيد 1451 نقطة، ليتقدم للمركز (34 عالمياً، والرابع إفريقياً برصيد 1493 نقطة)، رغم خسارة نهائي إفريقيا أمام المنتخب السنغالي.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الـ43 عالمياً والـ7 إفريقياً، أما على الصعيد العربي فقد حلّ في المرتبة الرابعة.

وعلى الصعيد العالمي، جاء المنتخب البلجيكي في صدارة التصنيف وحصل على المركز الأول ثم منتخب البرازيل، وحل المنتخب الفرنسي ثالثاً، واستطاع منتخب السنغال أن يحتل المركز الـ18 بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف فيفا الأخير:

واحتلّ منتخب المغرب الصدارة عربياً والثاني إفريقياً، ووجود في المركز الـ24 عالمياً في تصنيف فيفا للمنتخبات، بنقاط وصلت إلى 1547، يليه منتخب مصر، ثم منتخب تونس في المركز الثالث عربياً والـ36 عالمياً، ثم المنتخب الجزائري في المركز الرابع عربياً.

وفيما يلي ترتيب أول 6 منتخبات عربياً وعالمياً:

1- المغرب (24) عالمياً.

2- مصر (34).

3- تونس (36).

4- الجزائر (43).

5- قطر (52).

6- السعودية (53).