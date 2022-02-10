النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأخضر" السادس عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف "فيفا" لشهر يناير

مصر تتقدّم والجزائر تتراجع وبلجيكا تحافظ على صدارة منتخبات العالم

حلّ المنتخب السعودي في المرتبة السادسة عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشهري لشهر يناير للمنتخبات.

ونجح منتخب مصر بعد مسابقة كأس أمم إفريقيا في القفز 11 مركزاً عالمياً و3 مراكز قارية، بعدما كان بالمركز الـ45 على مستوى العالم و6 إفريقيا، برصيد 1451 نقطة، ليتقدم للمركز (34 عالمياً، والرابع إفريقياً برصيد 1493 نقطة)، رغم خسارة نهائي إفريقيا أمام المنتخب السنغالي.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الـ43 عالمياً والـ7 إفريقياً، أما على الصعيد العربي فقد حلّ في المرتبة الرابعة.

وعلى الصعيد العالمي، جاء المنتخب البلجيكي في صدارة التصنيف وحصل على المركز الأول ثم منتخب البرازيل، وحل المنتخب الفرنسي ثالثاً، واستطاع منتخب السنغال أن يحتل المركز الـ18 بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف فيفا الأخير:

واحتلّ منتخب المغرب الصدارة عربياً والثاني إفريقياً، ووجود في المركز الـ24 عالمياً في تصنيف فيفا للمنتخبات، بنقاط وصلت إلى 1547، يليه منتخب مصر، ثم منتخب تونس في المركز الثالث عربياً والـ36 عالمياً، ثم المنتخب الجزائري في المركز الرابع عربياً.

وفيما يلي ترتيب أول 6 منتخبات عربياً وعالمياً:

1- المغرب (24) عالمياً.

2- مصر (34).

3- تونس (36).

4- الجزائر (43).

5- قطر (52).

6- السعودية (53).

المنتخب السعودي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الأخضر" السادس عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف "فيفا" لشهر يناير
سبق

حلّ المنتخب السعودي في المرتبة السادسة عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشهري لشهر يناير للمنتخبات.

ونجح منتخب مصر بعد مسابقة كأس أمم إفريقيا في القفز 11 مركزاً عالمياً و3 مراكز قارية، بعدما كان بالمركز الـ45 على مستوى العالم و6 إفريقيا، برصيد 1451 نقطة، ليتقدم للمركز (34 عالمياً، والرابع إفريقياً برصيد 1493 نقطة)، رغم خسارة نهائي إفريقيا أمام المنتخب السنغالي.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الـ43 عالمياً والـ7 إفريقياً، أما على الصعيد العربي فقد حلّ في المرتبة الرابعة.

وعلى الصعيد العالمي، جاء المنتخب البلجيكي في صدارة التصنيف وحصل على المركز الأول ثم منتخب البرازيل، وحل المنتخب الفرنسي ثالثاً، واستطاع منتخب السنغال أن يحتل المركز الـ18 بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف فيفا الأخير:

واحتلّ منتخب المغرب الصدارة عربياً والثاني إفريقياً، ووجود في المركز الـ24 عالمياً في تصنيف فيفا للمنتخبات، بنقاط وصلت إلى 1547، يليه منتخب مصر، ثم منتخب تونس في المركز الثالث عربياً والـ36 عالمياً، ثم المنتخب الجزائري في المركز الرابع عربياً.

وفيما يلي ترتيب أول 6 منتخبات عربياً وعالمياً:

1- المغرب (24) عالمياً.

2- مصر (34).

3- تونس (36).

4- الجزائر (43).

5- قطر (52).

6- السعودية (53).

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:44 PM

"الأخضر" السادس عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف "فيفا" لشهر يناير

مصر تتقدّم والجزائر تتراجع وبلجيكا تحافظ على صدارة منتخبات العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,091

حلّ المنتخب السعودي في المرتبة السادسة عربياً والـ53 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الشهري لشهر يناير للمنتخبات.

ونجح منتخب مصر بعد مسابقة كأس أمم إفريقيا في القفز 11 مركزاً عالمياً و3 مراكز قارية، بعدما كان بالمركز الـ45 على مستوى العالم و6 إفريقيا، برصيد 1451 نقطة، ليتقدم للمركز (34 عالمياً، والرابع إفريقياً برصيد 1493 نقطة)، رغم خسارة نهائي إفريقيا أمام المنتخب السنغالي.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الـ43 عالمياً والـ7 إفريقياً، أما على الصعيد العربي فقد حلّ في المرتبة الرابعة.

وعلى الصعيد العالمي، جاء المنتخب البلجيكي في صدارة التصنيف وحصل على المركز الأول ثم منتخب البرازيل، وحل المنتخب الفرنسي ثالثاً، واستطاع منتخب السنغال أن يحتل المركز الـ18 بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف فيفا الأخير:

واحتلّ منتخب المغرب الصدارة عربياً والثاني إفريقياً، ووجود في المركز الـ24 عالمياً في تصنيف فيفا للمنتخبات، بنقاط وصلت إلى 1547، يليه منتخب مصر، ثم منتخب تونس في المركز الثالث عربياً والـ36 عالمياً، ثم المنتخب الجزائري في المركز الرابع عربياً.

وفيما يلي ترتيب أول 6 منتخبات عربياً وعالمياً:

1- المغرب (24) عالمياً.

2- مصر (34).

3- تونس (36).

4- الجزائر (43).

5- قطر (52).

6- السعودية (53).

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,079

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة