النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الرياضة يكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال).

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)".

وأضاف: "نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة يكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال
سبق

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال).

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)".

وأضاف: "نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
05:51 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:53 AM

وزير الرياضة يكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
17,531

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال).

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)".

وأضاف: "نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة