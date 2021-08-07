وزير الرياضة يكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال).
وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)".
وأضاف: "نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".
وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز الفيصل
المنتخب السعودي
أولمبياد طوكيو
طارق حامدي
وزير الرياضة يكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-07
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال).
وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)".
وأضاف: "نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
05:51 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:53 AM
وزير الرياضة يكرّم البطل الأولمبي طارق حامدي بخمسة ملايين ريال
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية تكريم البطل الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال).
وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال)".
وأضاف: "نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم، تستأهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".