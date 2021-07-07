النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن: منع الصادرات الزراعية للسعودية لا علاقة له بالجودة.. مواصفات فنية

لجنة فنية لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر والوقوف على الأسباب المعطلة للتصدير

كشفت الحكومة الأردنية، الأربعاء، عن أن منع صادرات زراعية أردنية إلى السعودية، لا علاقة له بجودة المنتجات الأردنية، بل بمواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات تعريف المنتجات.

وأوفد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات؛ اليوم، لجنة فنية تضم عدداً من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي "العمري"، بمشاركة الجمارك والقطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدّري الخضراوات والفواكه، إلى مركز جمارك "الحديثة" لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي، والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية.

وبحسب وكالة عمون للأنباء، شهد الأسبوع الماضي تعطل بعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية، بعد تعديل بعض الإجراءات من السعودية التي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات؛ بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.

وقال الحنيفات؛ إن حرص السعوديين على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضاً أهمية تحقيق المواصفات كافة للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها إلى الأسواق كافة دون تعطل.

وأكّد الحنيفات؛ سلامة وجودة المنتجات الأردنية، لافتاً إلى أن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقة على العبوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأردن: منع الصادرات الزراعية للسعودية لا علاقة له بالجودة.. مواصفات فنية
سبق

كشفت الحكومة الأردنية، الأربعاء، عن أن منع صادرات زراعية أردنية إلى السعودية، لا علاقة له بجودة المنتجات الأردنية، بل بمواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات تعريف المنتجات.

وأوفد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات؛ اليوم، لجنة فنية تضم عدداً من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي "العمري"، بمشاركة الجمارك والقطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدّري الخضراوات والفواكه، إلى مركز جمارك "الحديثة" لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي، والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية.

وبحسب وكالة عمون للأنباء، شهد الأسبوع الماضي تعطل بعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية، بعد تعديل بعض الإجراءات من السعودية التي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات؛ بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.

وقال الحنيفات؛ إن حرص السعوديين على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضاً أهمية تحقيق المواصفات كافة للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها إلى الأسواق كافة دون تعطل.

وأكّد الحنيفات؛ سلامة وجودة المنتجات الأردنية، لافتاً إلى أن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقة على العبوات.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:29 AM

الأردن: منع الصادرات الزراعية للسعودية لا علاقة له بالجودة.. مواصفات فنية

لجنة فنية لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر والوقوف على الأسباب المعطلة للتصدير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,636

كشفت الحكومة الأردنية، الأربعاء، عن أن منع صادرات زراعية أردنية إلى السعودية، لا علاقة له بجودة المنتجات الأردنية، بل بمواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات تعريف المنتجات.

وأوفد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات؛ اليوم، لجنة فنية تضم عدداً من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي "العمري"، بمشاركة الجمارك والقطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدّري الخضراوات والفواكه، إلى مركز جمارك "الحديثة" لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي، والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية.

وبحسب وكالة عمون للأنباء، شهد الأسبوع الماضي تعطل بعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية، بعد تعديل بعض الإجراءات من السعودية التي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات؛ بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.

وقال الحنيفات؛ إن حرص السعوديين على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضاً أهمية تحقيق المواصفات كافة للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها إلى الأسواق كافة دون تعطل.

وأكّد الحنيفات؛ سلامة وجودة المنتجات الأردنية، لافتاً إلى أن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقة على العبوات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة