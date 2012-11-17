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"الإعلام المرئي": 7 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

حذّرت من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن تصحيح الأوضاع

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجددًا الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

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"الإعلام المرئي": 7 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية
سبق

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجددًا الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
04:52 PM

"الإعلام المرئي": 7 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية

حذّرت من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن تصحيح الأوضاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مجددًا الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.

ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa/.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,229

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