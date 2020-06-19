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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

بلجيكا تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا

12 وفاة ترفع حصيلة الضحايا إلى 9695

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 60476 شخصاً.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية في بيان بأنها سجّلت 12 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9695 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي27 شخصاً بعد تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 60476 شخصاً.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية في بيان بأنها سجّلت 12 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9695 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي27 شخصاً بعد تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:10 PM

بلجيكا تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا

12 وفاة ترفع حصيلة الضحايا إلى 9695

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 60476 شخصاً.

وأفادت وزارة الخدمات الصحية البلجيكية في بيان بأنها سجّلت 12 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9695 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي27 شخصاً بعد تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.

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