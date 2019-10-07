ورم في المخ يُدخل ستينيًّا في غيبوبة وذووه يناشدون بالعلاج

ابنه لـ"سبق": يعول 9 بنات وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير

ناشد ابن مواطن في عقده السابع، نقل والده إلى مستشفى متخصص بالخارج، بعد تدهور حالته الصحية بسبب ورم في المخ بمرحلته الرابعة، ودخوله في غيبوبة شبه مستمرة.

وقال ابنه "سلطان المالكي" لـ"سبق": اكتشف لدى والدي حسين بن محسن ورم في المخ في مرحلته الرابعة خضع لعملية جراحية وجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي قبل رمضان إلى الآن.

وأضاف: بدأت حالته في تدهور كبير منذ قرابة 5 أشهر؛ فهو في شبه غيبوبة لا يعلم عن أحد، وبالجهد يصحو مرة واحدة في اليوم لإعطائه سوائل، وقد بدأ يختنق بها، ولا يتحرك، ولديه ضعف شديد في جهته اليسرى بعد العملية.

وتابع: "والدي في منتصف عقده السابع، ويعول 9 بنات، وإننا نناشد المسؤولين نقله لمستشفى متخصص بالخارج، بعد عجز مستشفى الحرس الوطني عن تقديم الرعاية المناسبة.. "سبق" تحتفظ بعنوان التواصل والتقارير الطبية.