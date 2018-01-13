"النواب الأردني" يناقش مقترحاً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"

الحكومة تدافع عن الاتفاق المبرم مع الاحتلال

يناقش مجلس النواب الأردني، الأحد المقبل، مقترحاً نيابياً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاماً، ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة اليوم اللجنة القانونية إلى تكثيف الجهد والعمل؛ من أجل إنجاز الاقتراح بمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح "الطراونة" أن 58 نائباً من أصل 130 في المجلس وقعوا مذكرة في هذا الشأن.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز "الإسرائيلي" يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.