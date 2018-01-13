النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النواب الأردني" يناقش مقترحاً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"

الحكومة تدافع عن الاتفاق المبرم مع الاحتلال

يناقش مجلس النواب الأردني، الأحد المقبل، مقترحاً نيابياً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاماً، ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة اليوم اللجنة القانونية إلى تكثيف الجهد والعمل؛ من أجل إنجاز الاقتراح بمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح "الطراونة" أن 58 نائباً من أصل 130 في المجلس وقعوا مذكرة في هذا الشأن.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز "الإسرائيلي" يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

مجلس النواب الأردني استيراد الغاز من إسرائيل

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"النواب الأردني" يناقش مقترحاً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"
سبق

يناقش مجلس النواب الأردني، الأحد المقبل، مقترحاً نيابياً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاماً، ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة اليوم اللجنة القانونية إلى تكثيف الجهد والعمل؛ من أجل إنجاز الاقتراح بمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح "الطراونة" أن 58 نائباً من أصل 130 في المجلس وقعوا مذكرة في هذا الشأن.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز "الإسرائيلي" يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
05:05 PM

"النواب الأردني" يناقش مقترحاً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"

الحكومة تدافع عن الاتفاق المبرم مع الاحتلال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
283

يناقش مجلس النواب الأردني، الأحد المقبل، مقترحاً نيابياً لمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاماً، ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة اليوم اللجنة القانونية إلى تكثيف الجهد والعمل؛ من أجل إنجاز الاقتراح بمنع استيراد الغاز من "إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضح "الطراونة" أن 58 نائباً من أصل 130 في المجلس وقعوا مذكرة في هذا الشأن.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز "الإسرائيلي" يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة