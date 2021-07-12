النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

"شراحيلي" حث الأئمة على توعية المصلين بالالتزام بالاشتراطات الصحية

اعتمد مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أسماء المساجد والجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، وعددها 1145 مسجداً.

ودعا "شراحيلي" أئمة المساجد إلى حث المصلين على الالتزام بالضوابط والبرتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا من حيث التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار سجادة والتقيد بالاشتراطات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك
سبق

اعتمد مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أسماء المساجد والجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، وعددها 1145 مسجداً.

ودعا "شراحيلي" أئمة المساجد إلى حث المصلين على الالتزام بالضوابط والبرتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا من حيث التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار سجادة والتقيد بالاشتراطات الصحية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
03:17 PM

جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

"شراحيلي" حث الأئمة على توعية المصلين بالالتزام بالاشتراطات الصحية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,355

اعتمد مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أسماء المساجد والجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، وعددها 1145 مسجداً.

ودعا "شراحيلي" أئمة المساجد إلى حث المصلين على الالتزام بالضوابط والبرتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا من حيث التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار سجادة والتقيد بالاشتراطات الصحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة