جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

"شراحيلي" حث الأئمة على توعية المصلين بالالتزام بالاشتراطات الصحية

اعتمد مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أسماء المساجد والجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، وعددها 1145 مسجداً.

ودعا "شراحيلي" أئمة المساجد إلى حث المصلين على الالتزام بالضوابط والبرتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا من حيث التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإحضار سجادة والتقيد بالاشتراطات الصحية.