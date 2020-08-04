النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم مرور ساعات على وقوعه.. انفجار بيروت لا يزال يحاصر لبنانيين في منازلهم

مستشفى يعلن اكتمال طاقته الاستيعابية بعد استقبال 500 مصاب

ذكر جورج كتانة، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، أنه جرى نقل مئات الأشخاص الذين أُصيبوا في انفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء إلى المستشفيات للعلاج، لكن كثيرين ما زالوا محاصرين في المنازل التي تضررت بالانفجار رغم مرور ساعات على وقوعه.

وأوضح "كتانة" لوسائل الإعلام المحلية أنه لا توجد أرقام محددة لعدد المصابين؛ إذ لا يزال كثيرون محاصرين في المنازل وداخل منطقة الانفجار، فيما جرى إنقاذ آخرين بالقوارب، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيته، بيّن مستشفى أوتيل ديو أن طاقمه الطبي يتولى علاج أكثر من 500 مصاب، ولا يمكنه استقبال المزيد.

وأضاف بأن عشرات المصابين في حاجة لعمليات جراحية، وناشد المواطنين التبرع بالدم.

انفجار بيروت

الرئيسية/ محطات

اعلان
رغم مرور ساعات على وقوعه.. انفجار بيروت لا يزال يحاصر لبنانيين في منازلهم
سبق

ذكر جورج كتانة، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، أنه جرى نقل مئات الأشخاص الذين أُصيبوا في انفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء إلى المستشفيات للعلاج، لكن كثيرين ما زالوا محاصرين في المنازل التي تضررت بالانفجار رغم مرور ساعات على وقوعه.

وأوضح "كتانة" لوسائل الإعلام المحلية أنه لا توجد أرقام محددة لعدد المصابين؛ إذ لا يزال كثيرون محاصرين في المنازل وداخل منطقة الانفجار، فيما جرى إنقاذ آخرين بالقوارب، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيته، بيّن مستشفى أوتيل ديو أن طاقمه الطبي يتولى علاج أكثر من 500 مصاب، ولا يمكنه استقبال المزيد.

وأضاف بأن عشرات المصابين في حاجة لعمليات جراحية، وناشد المواطنين التبرع بالدم.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:02 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:02 PM

رغم مرور ساعات على وقوعه.. انفجار بيروت لا يزال يحاصر لبنانيين في منازلهم

مستشفى يعلن اكتمال طاقته الاستيعابية بعد استقبال 500 مصاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,897

ذكر جورج كتانة، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، أنه جرى نقل مئات الأشخاص الذين أُصيبوا في انفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء إلى المستشفيات للعلاج، لكن كثيرين ما زالوا محاصرين في المنازل التي تضررت بالانفجار رغم مرور ساعات على وقوعه.

وأوضح "كتانة" لوسائل الإعلام المحلية أنه لا توجد أرقام محددة لعدد المصابين؛ إذ لا يزال كثيرون محاصرين في المنازل وداخل منطقة الانفجار، فيما جرى إنقاذ آخرين بالقوارب، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيته، بيّن مستشفى أوتيل ديو أن طاقمه الطبي يتولى علاج أكثر من 500 مصاب، ولا يمكنه استقبال المزيد.

وأضاف بأن عشرات المصابين في حاجة لعمليات جراحية، وناشد المواطنين التبرع بالدم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة